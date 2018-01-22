الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
الأولى
السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018 | 15:15

 ظاهرة غريبة غزت مسابقة “المزايين” بالسعودية تتمثّل في حقن الإبل المشاركة بـ”البوتوكس” من طرف أصحابها لجعلها تبدو أكثر جمالا والفوز باللقب.

وتبلغ جائزة مسابقة جمال الإبل السنويّة حوالي 57 مليون دولار، وفي بعض الأحيان تعرض ‘ناقة’ للبيع بمبلغ خيالي.

لكن ظاهرة الغش التي انتشرت مؤخّرا دفع منظمي مهرجان الملك عبد العزيز للإبل إلى وضع عقوبات صارمة من بينها الاستبعاد من المسابقة لمدذة 5 سنوات وغرامات مالية.

وقد تبيّن أنّ أحد أصحاب الإبل قام بعدّة تدخلات جراحيّة على ناقته داخل عيادة تجميل بشرية “لتصبح أكثر جمالا”، حيث تمّ حقنها بالبوتوكس لإخفاء التجاعيد، وملء بعض المناطق في جسدها وشدّ بعض المناطق الأخرى.

وكان الدكتور ذيب المري، رئيس اللجنة الطبية للكشف عن الغش والعبث بالمهرجان قد صرّح أنّ العبث بالإبل والغشّ بلغ حدّ تغيير ألوانها.

حقن “البوتوكس” وعمليات الشدّ لم تقتصر على الإبل فقط بل شملت أيضا الماعز في مهرجان الخليج الأول للماعز الأبيض في الكويت الذي تبلغ جائزته آلاف الدولارات.

حيث يعمد المشاركون إلى الاستعانة بأطباء بيطريين لإجراء عمليات تجميل للماعز باستخدام مادتي “السيلكون” و”الفيلر” لتكبير حجم الخدود والشفاه وتغيير شكل الوجه، وتتمّ هذه العمليات في سرّية داخل إسطبلات خاصّة.

وبعد إجراء عمليات التجميل يرتفع سعر الماعز من 600 دولار إلى 15 ألف دولار في بعض الأحيان.

تقرؤون أيضا
الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018 السّاعة 19:02
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض صاحب سيّارة أجرة "تاكسي"...
المزيد >>
تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018 السّاعة 18:48
قدم سفير تونس بأبيدجان محمد نوفل العبيدي امس الاثنين إلى الرئيس الليبيري المنتخب جورج وياه، تهاني تونس...
المزيد >>
النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018 السّاعة 18:33
اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس...
المزيد >>
لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018 السّاعة 18:13
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018 | 15:15

 ظاهرة غريبة غزت مسابقة “المزايين” بالسعودية تتمثّل في حقن الإبل المشاركة بـ”البوتوكس” من طرف أصحابها لجعلها تبدو أكثر جمالا والفوز باللقب.

وتبلغ جائزة مسابقة جمال الإبل السنويّة حوالي 57 مليون دولار، وفي بعض الأحيان تعرض ‘ناقة’ للبيع بمبلغ خيالي.

لكن ظاهرة الغش التي انتشرت مؤخّرا دفع منظمي مهرجان الملك عبد العزيز للإبل إلى وضع عقوبات صارمة من بينها الاستبعاد من المسابقة لمدذة 5 سنوات وغرامات مالية.

وقد تبيّن أنّ أحد أصحاب الإبل قام بعدّة تدخلات جراحيّة على ناقته داخل عيادة تجميل بشرية “لتصبح أكثر جمالا”، حيث تمّ حقنها بالبوتوكس لإخفاء التجاعيد، وملء بعض المناطق في جسدها وشدّ بعض المناطق الأخرى.

وكان الدكتور ذيب المري، رئيس اللجنة الطبية للكشف عن الغش والعبث بالمهرجان قد صرّح أنّ العبث بالإبل والغشّ بلغ حدّ تغيير ألوانها.

حقن “البوتوكس” وعمليات الشدّ لم تقتصر على الإبل فقط بل شملت أيضا الماعز في مهرجان الخليج الأول للماعز الأبيض في الكويت الذي تبلغ جائزته آلاف الدولارات.

حيث يعمد المشاركون إلى الاستعانة بأطباء بيطريين لإجراء عمليات تجميل للماعز باستخدام مادتي “السيلكون” و”الفيلر” لتكبير حجم الخدود والشفاه وتغيير شكل الوجه، وتتمّ هذه العمليات في سرّية داخل إسطبلات خاصّة.

وبعد إجراء عمليات التجميل يرتفع سعر الماعز من 600 دولار إلى 15 ألف دولار في بعض الأحيان.

تقرؤون أيضا
الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018 السّاعة 19:02
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض صاحب سيّارة أجرة "تاكسي"...
المزيد >>
تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018 السّاعة 18:48
قدم سفير تونس بأبيدجان محمد نوفل العبيدي امس الاثنين إلى الرئيس الليبيري المنتخب جورج وياه، تهاني تونس...
المزيد >>
النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018 السّاعة 18:33
اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس...
المزيد >>
لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018 السّاعة 18:13
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
﻿