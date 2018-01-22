السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز

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ظاهرة غريبة غزت مسابقة “المزايين” بالسعودية تتمثّل في حقن الإبل المشاركة بـ”البوتوكس” من طرف أصحابها لجعلها تبدو أكثر جمالا والفوز باللقب.
وتبلغ جائزة مسابقة جمال الإبل السنويّة حوالي 57 مليون دولار، وفي بعض الأحيان تعرض ‘ناقة’ للبيع بمبلغ خيالي.
لكن ظاهرة الغش التي انتشرت مؤخّرا دفع منظمي مهرجان الملك عبد العزيز للإبل إلى وضع عقوبات صارمة من بينها الاستبعاد من المسابقة لمدذة 5 سنوات وغرامات مالية.
وقد تبيّن أنّ أحد أصحاب الإبل قام بعدّة تدخلات جراحيّة على ناقته داخل عيادة تجميل بشرية “لتصبح أكثر جمالا”، حيث تمّ حقنها بالبوتوكس لإخفاء التجاعيد، وملء بعض المناطق في جسدها وشدّ بعض المناطق الأخرى.
وكان الدكتور ذيب المري، رئيس اللجنة الطبية للكشف عن الغش والعبث بالمهرجان قد صرّح أنّ العبث بالإبل والغشّ بلغ حدّ تغيير ألوانها.
حقن “البوتوكس” وعمليات الشدّ لم تقتصر على الإبل فقط بل شملت أيضا الماعز في مهرجان الخليج الأول للماعز الأبيض في الكويت الذي تبلغ جائزته آلاف الدولارات.
حيث يعمد المشاركون إلى الاستعانة بأطباء بيطريين لإجراء عمليات تجميل للماعز باستخدام مادتي “السيلكون” و”الفيلر” لتكبير حجم الخدود والشفاه وتغيير شكل الوجه، وتتمّ هذه العمليات في سرّية داخل إسطبلات خاصّة.
وبعد إجراء عمليات التجميل يرتفع سعر الماعز من 600 دولار إلى 15 ألف دولار في بعض الأحيان.
ظاهرة غريبة غزت مسابقة “المزايين” بالسعودية تتمثّل في حقن الإبل المشاركة بـ”البوتوكس” من طرف أصحابها لجعلها تبدو أكثر جمالا والفوز باللقب.
وتبلغ جائزة مسابقة جمال الإبل السنويّة حوالي 57 مليون دولار، وفي بعض الأحيان تعرض ‘ناقة’ للبيع بمبلغ خيالي.
لكن ظاهرة الغش التي انتشرت مؤخّرا دفع منظمي مهرجان الملك عبد العزيز للإبل إلى وضع عقوبات صارمة من بينها الاستبعاد من المسابقة لمدذة 5 سنوات وغرامات مالية.
وقد تبيّن أنّ أحد أصحاب الإبل قام بعدّة تدخلات جراحيّة على ناقته داخل عيادة تجميل بشرية “لتصبح أكثر جمالا”، حيث تمّ حقنها بالبوتوكس لإخفاء التجاعيد، وملء بعض المناطق في جسدها وشدّ بعض المناطق الأخرى.
وكان الدكتور ذيب المري، رئيس اللجنة الطبية للكشف عن الغش والعبث بالمهرجان قد صرّح أنّ العبث بالإبل والغشّ بلغ حدّ تغيير ألوانها.
حقن “البوتوكس” وعمليات الشدّ لم تقتصر على الإبل فقط بل شملت أيضا الماعز في مهرجان الخليج الأول للماعز الأبيض في الكويت الذي تبلغ جائزته آلاف الدولارات.
حيث يعمد المشاركون إلى الاستعانة بأطباء بيطريين لإجراء عمليات تجميل للماعز باستخدام مادتي “السيلكون” و”الفيلر” لتكبير حجم الخدود والشفاه وتغيير شكل الوجه، وتتمّ هذه العمليات في سرّية داخل إسطبلات خاصّة.
وبعد إجراء عمليات التجميل يرتفع سعر الماعز من 600 دولار إلى 15 ألف دولار في بعض الأحيان.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018