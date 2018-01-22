منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن

تمكنت يوم 22 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه وصادر في شأنه 09 مناشير تفتيش من أجل "محاولة تحويل وجهة قاصر سنها دون 16 سنة، الإساءة عبر شبكة الإتصال الهاتفية والقذف العلني، السرقة، الإعتداء بالعنف الشديد، الإعتداء على الأخلاق الحميدة والعنف ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة وشهرين.

وتم الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.