بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!

شهد اللقاء الذي جمع اليوم، أورينتي بيتروليرو البوليفي بضيفه يونيفرسيتاريو البيروفي في كأس الليبرتادوريس لكرة القدم، لقطة طريفة، كان بطلها مهاجم أصحاب الأرض ماكسيميليانو فريتاس. وخطف فريتاس الأضواء عندما احتفل بهدفه في شباك يونيفرسيتاريو، بطريقة غريبة، إذ ركض صوب إحدى السيارات التي كانت متواجدة على أرضية الملعب، واستقلها وبدا وكأنه يستعد لمغادرة الملعب. وانتهت مواجهة الفريقين التي تدخل في إطار ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الليبرتادوريس، بفوز الفريق البوليفي بهدفين نظيفين، وتقام مباراة العودة في العاصمة البيروفية ليما، في الـ27 من الشهر الجاري. تجدر الإشارة إلى أن أفضل نتيجة لفريق أورينتي بيتروليرو في كأس الليبرتادوريس، هي بلوغ دور الثمانية عام 1988.

