الاتحاد المدني يعلن رسميا المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية

-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018
أعلن الاتحاد المدني، اليوم الثلاثاء، رسميا المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية وذلك بـ 48 دائرة بلدية، وتحديدا في كل مراكز الولايات وفي ثاني أهم المعتمديات.
وأوضح الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، في تصريح اعلامي على هامش الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد المدني بالعاصمة، أن هذا الاتحاد هو ائتلاف يتكون من منظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة و11 حزبا سياسيا، ويهدف بالأساس إلى خلق آلية وحدة حول المدينة والجهة والبلدية وتجنب تشتت الأصوات خلال العملية الانتخابية.
وقال مرزوق إن قائمات الاتحاد المدني هي قائمات متكونة من أبناء الجهة والمدينة، سواء كانوا ممثلين عن احزاب او منظمات المجتمع المدني او شخصيات مستقلة، مبرزا انه سيتم في مرحلة لاحقة توسيع هذا الاتحاد.
ورجّح رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم، في السياق ذاته، امكانية أن تشمل القائمات الائتلافية للاتحاد المدني 60 أو 70 بلدية في مرحلة لاحقة، مضيفا أن الهدف من هذا الائتلاف هو إعادة المبدأ الحقيقي للسياسة والمتمثل في خدمة المواطنين.
من جهته بين الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن هذا الاتحاد المدني الذي تم الاعلان عنه اليوم رسميا جاء نتيجة تنسيق مستمر منذ مدة بين مختلف الاطراف من أجل توفير طريق آخر وأفق جديد أمام جميع التونسيين في الانتخابات البلدية القادمة والقطع مع استقطاب المجتمع، الذي هيمن على البلاد خلال السنوات الاخيرة، وفق تعبيره.
وأكد أن الاتحاد المدني ترك حرية المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة لهذه الاحزاب السياسية في دوائر أخرى سواء كانت صلب ائتلافات أخرى أو قائمات حزبية، مبينا أن الاتحاد وضع لجنة فنية لتحديد المعايير الموضوعية لاختيار المرشحين في هذه الدوائر.
وأضاف الشابي أن هذا الاتحاد المدني يعد أول ائتلاف انتخابي بعد الثورة في تونس يهم الانتخابات البلدية، مبرزا أن جميع المنخرطين صلبه طموحين لتحقيق نتائج ايجابية في الدوائر الـ 48 وفتح أفق جديدة لتونس لما بعد الانتخابات البلدية.
وتلتزم الأحزاب الموقعة على بيان الاتحاد المدني، وهي آفاق تونس والبديل التونسي والحزب الجمهوري والحركة الديمقراطية وحزب العمل الوطني الديمقراطي واللقاء الديمقراطي وحزب المبادرة والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب المستقبل وحركة مشروع تونس وحزب تونس أولا، بالخصوص، بجعل البلدية إطارا ومدرسة لممارسة الديمقراطية المحلية وبنقل المعركة ضد الفساد الى الصعيد المحلي.
كما تلتزم هذه الأحزاب، وفق ذات البيان، بأن تكون البلدية قاطرة محلية من أجل التنمية وآداة فعالة لحماية البيئة والنظافة وتجديد المدن وتمديد الارياف وتؤكد على اعداد القائمات بالانفتاح على مكونات العائلة الديمقراطية والكفاءات المحلية المنخرطة في أفق البديل الديمقراطي.
أعلن الاتحاد المدني، اليوم الثلاثاء، رسميا المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية وذلك بـ 48 دائرة بلدية، وتحديدا في كل مراكز الولايات وفي ثاني أهم المعتمديات.
وأوضح الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، في تصريح اعلامي على هامش الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد المدني بالعاصمة، أن هذا الاتحاد هو ائتلاف يتكون من منظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة و11 حزبا سياسيا، ويهدف بالأساس إلى خلق آلية وحدة حول المدينة والجهة والبلدية وتجنب تشتت الأصوات خلال العملية الانتخابية.
وقال مرزوق إن قائمات الاتحاد المدني هي قائمات متكونة من أبناء الجهة والمدينة، سواء كانوا ممثلين عن احزاب او منظمات المجتمع المدني او شخصيات مستقلة، مبرزا انه سيتم في مرحلة لاحقة توسيع هذا الاتحاد.
ورجّح رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم، في السياق ذاته، امكانية أن تشمل القائمات الائتلافية للاتحاد المدني 60 أو 70 بلدية في مرحلة لاحقة، مضيفا أن الهدف من هذا الائتلاف هو إعادة المبدأ الحقيقي للسياسة والمتمثل في خدمة المواطنين.
من جهته بين الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن هذا الاتحاد المدني الذي تم الاعلان عنه اليوم رسميا جاء نتيجة تنسيق مستمر منذ مدة بين مختلف الاطراف من أجل توفير طريق آخر وأفق جديد أمام جميع التونسيين في الانتخابات البلدية القادمة والقطع مع استقطاب المجتمع، الذي هيمن على البلاد خلال السنوات الاخيرة، وفق تعبيره.
وأكد أن الاتحاد المدني ترك حرية المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة لهذه الاحزاب السياسية في دوائر أخرى سواء كانت صلب ائتلافات أخرى أو قائمات حزبية، مبينا أن الاتحاد وضع لجنة فنية لتحديد المعايير الموضوعية لاختيار المرشحين في هذه الدوائر.
وأضاف الشابي أن هذا الاتحاد المدني يعد أول ائتلاف انتخابي بعد الثورة في تونس يهم الانتخابات البلدية، مبرزا أن جميع المنخرطين صلبه طموحين لتحقيق نتائج ايجابية في الدوائر الـ 48 وفتح أفق جديدة لتونس لما بعد الانتخابات البلدية.
وتلتزم الأحزاب الموقعة على بيان الاتحاد المدني، وهي آفاق تونس والبديل التونسي والحزب الجمهوري والحركة الديمقراطية وحزب العمل الوطني الديمقراطي واللقاء الديمقراطي وحزب المبادرة والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب المستقبل وحركة مشروع تونس وحزب تونس أولا، بالخصوص، بجعل البلدية إطارا ومدرسة لممارسة الديمقراطية المحلية وبنقل المعركة ضد الفساد الى الصعيد المحلي.
كما تلتزم هذه الأحزاب، وفق ذات البيان، بأن تكون البلدية قاطرة محلية من أجل التنمية وآداة فعالة لحماية البيئة والنظافة وتجديد المدن وتمديد الارياف وتؤكد على اعداد القائمات بالانفتاح على مكونات العائلة الديمقراطية والكفاءات المحلية المنخرطة في أفق البديل الديمقراطي.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018