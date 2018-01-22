بوشبكة: ضبط شخص مجتازا للحدود الجزائريّة التّونسيّة خلسة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة ولاية القصرين بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

تمكّنت يوم 22 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بجهة بوشبكة ولاية القصرين من ضبط شخص جزائري عمره 42 سنة مجتازا للحدود الجزائريّة خلسة باتّجاه التّراب التّونسي.