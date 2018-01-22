شط مريم: أعوان المركز الفني للفلاحة البيولوجية في إضراب

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نفّذ عدد من عمال المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم من ولاية سوسة اليوم إضرابا عن العمل تخللته وقفة احتجاجية أمام المركز حيث تم رفع شعارات تطالب بتطبيق قرار وزيز الفلاحة بالإضافة إلى عدم التدخل في الشأن النقابي وعدم تلفيق تهم كيدية لبعض الناشطين في النقابة الأساسية للمركز.