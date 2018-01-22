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يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
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شط مريم: أعوان المركز الفني للفلاحة البيولوجية في إضراب
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عبد الجليل المسعودي
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شروق الجهات
شط مريم: أعوان المركز الفني للفلاحة البيولوجية في إضراب
23 جانفي 2018 | 14:18

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نفّذ عدد من عمال المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم من ولاية سوسة اليوم إضرابا عن العمل تخللته وقفة احتجاجية أمام المركز حيث تم رفع شعارات تطالب بتطبيق قرار وزيز الفلاحة بالإضافة إلى عدم التدخل في الشأن النقابي وعدم تلفيق تهم كيدية لبعض الناشطين في النقابة الأساسية للمركز.

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شروق الجهات
شط مريم: أعوان المركز الفني للفلاحة البيولوجية في إضراب
23 جانفي 2018 | 14:18

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نفّذ عدد من عمال المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم من ولاية سوسة اليوم إضرابا عن العمل تخللته وقفة احتجاجية أمام المركز حيث تم رفع شعارات تطالب بتطبيق قرار وزيز الفلاحة بالإضافة إلى عدم التدخل في الشأن النقابي وعدم تلفيق تهم كيدية لبعض الناشطين في النقابة الأساسية للمركز.

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تمكّنت يوم 22 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بجهة بوشبكة ولاية القصرين من ضبط شخص جزائري عمره 42 سنة مجتازا...
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شط مريم: أعوان المركز الفني للفلاحة البيولوجية في إضراب
23 جانفي 2018 السّاعة 14:18
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نفّذ عدد من عمال المركز الفني للفلاحة البيولوجية بشط مريم من...
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عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
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