صفاقس: ضبط 4 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة خلسة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان وحدات الحرس الوطني المكلّفة بتأمين السّفرات البحريّة تمكّنت يوم 22 جانفي 2018 على متن باخرة "اللّود" الرّابطة بين جزيرة قرقنة ومدينة صفاقس من ضبط 04 أشخاص أصيلي ولايتي تطاوين وصفاقس أعمارهم تتراوح بين 22 و40 سنة.

وبالتّحرّي معهم، اعترفوا أنّهم كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بمواصلة التّحرّيات معهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.