الطبوبي من قفصة: الاتحاد مع الحراك الاجتماعي لكن بشروط ..

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مكتب قفصة –الشروق اونلاين - حسين حيدوري: أعطى صباح اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اشارة انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي الشغل بقفصة وقد عبر في مستهل كلمته عن مجمل المشاكل التي تعيشها جهة قفصة كالحراك الاجتماعي الذي صاحب الإعلان عن نتائج المناظرة الأخيرة لشركة فسفاط قفصة في مدن الحوض المنجمي بالاضافة المشاغل الاجتماعية و التنموية بالجهة وأكد أن الاتحاد مع الضغط الايجابي وحق الجهة في التشغيل مضيفا أن هناك لوبيات تهريب وإشكاليات عديدة في ملف شركة فسفاط قفصة وأكد انه لو عاد إنتاج الشركة لكان له الاثر الايجابي على القطاع الصحي والتعليمي والبنية التحتية و على المهمشين والعاطلين وبين أن الاتحاد مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة كما تطرق إلى عديد النقاط الاخرى مثل الزيادة في الأجور والتمسك بالقطاع العام وملف المعلمين النواب والكاباس والآليات المطبقة في التشغيل مشيرا انه لا بد من فضها قبل موفى مارس 2018 وختم بضرورة إعطاء المناطق الداخلية الاولوية في التشغيل و التنمية حتى يشعر متساكنوها بأحقيتهم في الانتماء لهذا الوطن وللإشارة فقد ترأس عضو المكتب التنفيذي الوطني سمير الشفي المؤتمر الذي ترشح فيه لعضوية المكتب التنفيذي الجديد 28 نقابيا للفوز ب11 مقعدا .
مكتب قفصة –الشروق اونلاين - حسين حيدوري: أعطى صباح اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اشارة انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي الشغل بقفصة وقد عبر في مستهل كلمته عن مجمل المشاكل التي تعيشها جهة قفصة كالحراك الاجتماعي الذي صاحب الإعلان عن نتائج المناظرة الأخيرة لشركة فسفاط قفصة في مدن الحوض المنجمي بالاضافة المشاغل الاجتماعية و التنموية بالجهة وأكد أن الاتحاد مع الضغط الايجابي وحق الجهة في التشغيل مضيفا أن هناك لوبيات تهريب وإشكاليات عديدة في ملف شركة فسفاط قفصة وأكد انه لو عاد إنتاج الشركة لكان له الاثر الايجابي على القطاع الصحي والتعليمي والبنية التحتية و على المهمشين والعاطلين وبين أن الاتحاد مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة كما تطرق إلى عديد النقاط الاخرى مثل الزيادة في الأجور والتمسك بالقطاع العام وملف المعلمين النواب والكاباس والآليات المطبقة في التشغيل مشيرا انه لا بد من فضها قبل موفى مارس 2018 وختم بضرورة إعطاء المناطق الداخلية الاولوية في التشغيل و التنمية حتى يشعر متساكنوها بأحقيتهم في الانتماء لهذا الوطن وللإشارة فقد ترأس عضو المكتب التنفيذي الوطني سمير الشفي المؤتمر الذي ترشح فيه لعضوية المكتب التنفيذي الجديد 28 نقابيا للفوز ب11 مقعدا .
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018