الطبوبي من قفصة: الاتحاد مع الحراك الاجتماعي لكن بشروط ..

مكتب قفصة –الشروق اونلاين - حسين حيدوري: أعطى صباح اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اشارة انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي الشغل بقفصة وقد عبر في مستهل كلمته عن مجمل المشاكل التي تعيشها جهة قفصة كالحراك الاجتماعي الذي صاحب الإعلان عن نتائج المناظرة الأخيرة لشركة فسفاط قفصة في مدن الحوض المنجمي بالاضافة المشاغل الاجتماعية و التنموية بالجهة وأكد أن الاتحاد مع الضغط الايجابي وحق الجهة في التشغيل مضيفا أن هناك لوبيات تهريب وإشكاليات عديدة في ملف شركة فسفاط قفصة وأكد انه لو عاد إنتاج الشركة لكان له الاثر الايجابي على القطاع الصحي والتعليمي والبنية التحتية و على المهمشين والعاطلين وبين أن الاتحاد مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة كما تطرق إلى عديد النقاط الاخرى مثل الزيادة في الأجور والتمسك بالقطاع العام وملف المعلمين النواب والكاباس والآليات المطبقة في التشغيل مشيرا انه لا بد من فضها قبل موفى مارس 2018 وختم بضرورة إعطاء المناطق الداخلية الاولوية في التشغيل و التنمية حتى يشعر متساكنوها بأحقيتهم في الانتماء لهذا الوطن وللإشارة فقد ترأس عضو المكتب التنفيذي الوطني سمير الشفي المؤتمر الذي ترشح فيه لعضوية المكتب التنفيذي الجديد 28 نقابيا للفوز ب11 مقعدا .