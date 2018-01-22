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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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مقترح قانون صادق عليه البرلمان: 10 سنوات سجنا لكل من يسرق فلاحا
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السياسي
مقترح قانون صادق عليه البرلمان: 10 سنوات سجنا لكل من يسرق فلاحا
23 جانفي 2018 | 13:50

تونس –الشروق  اون لاين–سرحان الشيخاوي: صادق مجلس نواب الشعب امس على مقترح قانون يتعلّق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات بإضافة فصل للمجلة الجزائية ينص على ما يلي " يعاقب بالسجن مدة عشرة اعوام كل من يرتكب سرقة : الآلات والمعدات الفلاحية تعددت او انفردت وتعد الات و معدات فلاحية على معنى هذا الفصل ,الجرارات و المجرورات و المحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج والات الجني والات الحصاد والات وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياه ..المحاصيل الفلاحية وتعد محاصيل فلاحية على معنى هذا الفصل الخضر و الثمار والحبوب قبل الجني او بعده و السعف في نخيله .

المواشي تعددت او انفردت وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل و الابل والابقار و الاغنام والماعز ..ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة او التقليدية المؤدية لتقفي اثار المسروق ومعرفة مكانه قصد اثبات جريمة السرقة ."

نص مقترح القانون قدّمته كتلة حركة النهضة منذ ما يقارب السنة وقال عنه رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري في تصريح للشروق اون لاين انه ياتي في سياق تشديد العقوبات على مرتكبي السرقات والاعتداء على الفلاحين ومنتوجهم ,واشار الى ان سرقة الفلاحين وصلت حد قطع الزياتين واستعمال السلاح في عمليات السرقة التي اصبحت خطيرة جدا,حسب تعبيره .

كما شدد البحيري على ان عمليات السرقة اصبحت تهدد القطاع الفلاحي و المنتوج ,مشيرا الى انه يعتبر الفلاحة قطاعا استراتيجيا ,ومؤكدا ان المصادقة على هذا المقترح يعتبر حلقة اخرى من حلقات النضال من اجل دعم مادي اكبر للفلاحين وتوفير حاجياتهم باسعار معقولة ,اضافة الى تأسيس صندوق حماية الفلاحين من الجوائح وتسوية وضعية الاراضي الفلاحية ..كما شدّد البحيري على ان سرقة الفلاحين احد اسباب غلاء الاسعار اضافة الى المضاربين و المحتكرين 

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السياسي
مقترح قانون صادق عليه البرلمان: 10 سنوات سجنا لكل من يسرق فلاحا
23 جانفي 2018 | 13:50

تونس –الشروق  اون لاين–سرحان الشيخاوي: صادق مجلس نواب الشعب امس على مقترح قانون يتعلّق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات بإضافة فصل للمجلة الجزائية ينص على ما يلي " يعاقب بالسجن مدة عشرة اعوام كل من يرتكب سرقة : الآلات والمعدات الفلاحية تعددت او انفردت وتعد الات و معدات فلاحية على معنى هذا الفصل ,الجرارات و المجرورات و المحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج والات الجني والات الحصاد والات وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياه ..المحاصيل الفلاحية وتعد محاصيل فلاحية على معنى هذا الفصل الخضر و الثمار والحبوب قبل الجني او بعده و السعف في نخيله .

المواشي تعددت او انفردت وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل و الابل والابقار و الاغنام والماعز ..ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة او التقليدية المؤدية لتقفي اثار المسروق ومعرفة مكانه قصد اثبات جريمة السرقة ."

نص مقترح القانون قدّمته كتلة حركة النهضة منذ ما يقارب السنة وقال عنه رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري في تصريح للشروق اون لاين انه ياتي في سياق تشديد العقوبات على مرتكبي السرقات والاعتداء على الفلاحين ومنتوجهم ,واشار الى ان سرقة الفلاحين وصلت حد قطع الزياتين واستعمال السلاح في عمليات السرقة التي اصبحت خطيرة جدا,حسب تعبيره .

كما شدد البحيري على ان عمليات السرقة اصبحت تهدد القطاع الفلاحي و المنتوج ,مشيرا الى انه يعتبر الفلاحة قطاعا استراتيجيا ,ومؤكدا ان المصادقة على هذا المقترح يعتبر حلقة اخرى من حلقات النضال من اجل دعم مادي اكبر للفلاحين وتوفير حاجياتهم باسعار معقولة ,اضافة الى تأسيس صندوق حماية الفلاحين من الجوائح وتسوية وضعية الاراضي الفلاحية ..كما شدّد البحيري على ان سرقة الفلاحين احد اسباب غلاء الاسعار اضافة الى المضاربين و المحتكرين 

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مقترح قانون صادق عليه البرلمان: 10 سنوات سجنا لكل من يسرق فلاحا
23 جانفي 2018 السّاعة 13:50
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