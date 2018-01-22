رئيس الجمهورية يلتقي سمير ماجول

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استقبل رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بقصر قرطاج، سمير ماجول الرئيس الجديد للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأفاد سمير ماجول أن اللقاء استعرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وأهميّة تضافر جهود مختلف الأطراف لدفع نسق النموّ الإقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ومؤشّرات التنمية الجهوية، مؤكّدا الانخراط الكامل للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في دعم المسار الديمقراطي والإضطلاع بدوره التاريخي في تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، جدّد رئيس الدولة تهانيه لرئيس منظمة الاعراف على نجاح فعاليات المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وانتخابه على رأس المنظمة، مثمنا دور الاتحاد الرائد في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره شريكا أساسيا وطرفا فاعلا في تحقيق النماء الاقتصادي وضمان السلم الاجتماعي اللازمين لديمومة البناء الديمقراطي.