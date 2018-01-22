الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئيس الجمهورية يلتقي سمير ماجول
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
الأولى
رئيس الجمهورية يلتقي سمير ماجول
23 جانفي 2018 | 13:43

استقبل رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بقصر قرطاج، سمير ماجول الرئيس الجديد للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأفاد سمير ماجول أن اللقاء استعرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وأهميّة تضافر جهود مختلف الأطراف لدفع نسق النموّ الإقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ومؤشّرات التنمية الجهوية، مؤكّدا الانخراط الكامل للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في دعم المسار الديمقراطي والإضطلاع بدوره التاريخي في تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.

 من جانبه، جدّد رئيس الدولة تهانيه لرئيس منظمة الاعراف على نجاح فعاليات المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وانتخابه على رأس المنظمة، مثمنا دور الاتحاد الرائد في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره شريكا أساسيا وطرفا فاعلا في تحقيق النماء الاقتصادي وضمان السلم الاجتماعي اللازمين لديمومة البناء الديمقراطي.

تقرؤون أيضا
الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018 السّاعة 19:02
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض صاحب سيّارة أجرة "تاكسي"...
المزيد >>
تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018 السّاعة 18:48
قدم سفير تونس بأبيدجان محمد نوفل العبيدي امس الاثنين إلى الرئيس الليبيري المنتخب جورج وياه، تهاني تونس...
المزيد >>
النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018 السّاعة 18:33
اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس...
المزيد >>
لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018 السّاعة 18:13
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
رئيس الجمهورية يلتقي سمير ماجول
23 جانفي 2018 | 13:43

استقبل رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بقصر قرطاج، سمير ماجول الرئيس الجديد للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأفاد سمير ماجول أن اللقاء استعرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وأهميّة تضافر جهود مختلف الأطراف لدفع نسق النموّ الإقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ومؤشّرات التنمية الجهوية، مؤكّدا الانخراط الكامل للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في دعم المسار الديمقراطي والإضطلاع بدوره التاريخي في تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.

 من جانبه، جدّد رئيس الدولة تهانيه لرئيس منظمة الاعراف على نجاح فعاليات المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وانتخابه على رأس المنظمة، مثمنا دور الاتحاد الرائد في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره شريكا أساسيا وطرفا فاعلا في تحقيق النماء الاقتصادي وضمان السلم الاجتماعي اللازمين لديمومة البناء الديمقراطي.

تقرؤون أيضا
الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018 السّاعة 19:02
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض صاحب سيّارة أجرة "تاكسي"...
المزيد >>
تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018 السّاعة 18:48
قدم سفير تونس بأبيدجان محمد نوفل العبيدي امس الاثنين إلى الرئيس الليبيري المنتخب جورج وياه، تهاني تونس...
المزيد >>
النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018 السّاعة 18:33
اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس...
المزيد >>
لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018 السّاعة 18:13
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
﻿