الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي

أصدرت المحكمة العسكرية بمصراتة، في جلستها أمس الاثنين 22 جانفي 2018، حكمًا بالإعدام رميا بالرصاص على المتهم عطية مجاهد صالح القذافي لإدانته بعدة تهم أثناء اندلاع ثورة 17 فيفري 2011.

وقال مصدر قانوني إن من بين التهم التي اعترف بها المتهم قتل الدكتور أحمد سعيد الغرياني خلال العام 2011 بالقرب من مدينة بن جواد، حسب موقع الوسط الليبي.

وجرى تداول تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الأولى من ثورة فيفري، يظهر فيه صوت عطية القذافي وهو يطلب من الدكتور الغرياني الهتاف بـ"عاش الفاتح".

وصدر حكم المحكمة يشكل نهائي، وذلك بعد اعتراف المتهم عطية القذافي بشكل رسمي بجريمة قتل الدكتور أحمد الغرياني خلال أحداث ثورة 17 فيفري.