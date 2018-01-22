قفصة: انطلاق الدورة الاولى للملتقى الدولي للفنون والابداع بالقطار

مكتب قفصة –الشروق اون لاين - عادل عكرمي: انطلقت بمدينة القطار فعاليات الملتقى الاول للفنون والابداع الذي يتواصل 3 ايام بدار الشباب بمشاركة 28 فنانا و مبدعا من 9 دول عربية و تركيا بالاضافة الى 140 فنانين و مبدعين من تونس . وينظم هذا الملتقى نادي جسور للثقافة و الفنون بدار الشباب بالقطار بالشراكة مع الرابطة العربية للفنون و الابداع و المرصد المغاربي للتربية و التكوين و جمعية مدارات للفنون و بالتعاون مع بلدية القطار و جمعية صيانة المدينة و جمعية القطار للمسرح . و يتضمن برنامج الملتقى بمحاضرات علمية من تقديم ادباء و روائيين عرب كما ينتضم بالمناسبة معرض عربي للفنون التشكيلية و تقام 3 ورشات فنية تكوينية لفائدة 50 شابا وهي ورشة الصورة الفوتوغرافية من تاطير المصور الفوتوغرافي عبد اللطيف العكرمي و ورشة الفنون التشكيلية بتأطير الفنان علي الزنايدي و ورشة الالعاب الشعبية تحت اشراف جمعية صيانة مدينة القطار .