اتصالات تونس تعزّز حضورها في قفصة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

افتتح محمّد الفاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الفضاء التجاري بمدينة قفصة، بعد إعادة تهيئته، أمس الإثنين 22 جانفي 2018.

وتأتي هذه التهيئة لتدعم استراتيجية القرب من الحرفاء التي انخرطت فيها اتصالات تونس منذ مدة حيث شرعت في إعادة تهيئة مختلف فضاءاتها المتواجدة بالمناطق الحيوية لتوفير خدماتها في فضاءات عصرية ومميزة.

ويقدم فضاء "قفصة المدينة" خدماته لحوالي 10 آلاف حريف من متساكني قفصة المدينة ،القطار بلخير، المظيلة، سيدي عيش و الرديف

وتعدّ اتصالات تونس في ولاية قفصة أربعة فضاءات تجارية هي فضاء قفصة المدينة، فضاء اتصالات تونس بحي النور ،فضاء اتصالات تونس بالقصر و فضاء اتصالات تونس بالمتلوي .

وبرمجت اتصالات تونس تعزيز شبكتها الهاتفية في ولاية قفصة لمزيد تحسين الخدمات المسداة لفائدة حرفائها و خصوصا بالمناطق البيضاء حيث سيتم تركيز 10 محطات هاتفية خلال سنة 2018.

ويذكر أنّ المشغل كان قد ركزّ حوالي 60 محطة من الجيل الثالث و 13 محطة من الجيل الرابع مع التكثيف المتواصل لمحطات الإرسال عبر كامل تراب الولاية

كما طورت اتصالات تونس الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات المتواجدة بولاية قفصة بواسطة منظومة VDSL حيث تمّ تركيز 34 خط DSL RAPIDO .

كما عززت اتصالات تونس شبكة أليافها البصرية بولاية قفصة لتمتد على 600 كلم .