اتصالات تونس تعزّز حضورها في قفصة

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افتتح محمّد الفاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الفضاء التجاري بمدينة قفصة، بعد إعادة تهيئته، أمس الإثنين 22 جانفي 2018.
وتأتي هذه التهيئة لتدعم استراتيجية القرب من الحرفاء التي انخرطت فيها اتصالات تونس منذ مدة حيث شرعت في إعادة تهيئة مختلف فضاءاتها المتواجدة بالمناطق الحيوية لتوفير خدماتها في فضاءات عصرية ومميزة.
ويقدم فضاء "قفصة المدينة" خدماته لحوالي 10 آلاف حريف من متساكني قفصة المدينة ،القطار بلخير، المظيلة، سيدي عيش و الرديف
وتعدّ اتصالات تونس في ولاية قفصة أربعة فضاءات تجارية هي فضاء قفصة المدينة، فضاء اتصالات تونس بحي النور ،فضاء اتصالات تونس بالقصر و فضاء اتصالات تونس بالمتلوي .
وبرمجت اتصالات تونس تعزيز شبكتها الهاتفية في ولاية قفصة لمزيد تحسين الخدمات المسداة لفائدة حرفائها و خصوصا بالمناطق البيضاء حيث سيتم تركيز 10 محطات هاتفية خلال سنة 2018.
ويذكر أنّ المشغل كان قد ركزّ حوالي 60 محطة من الجيل الثالث و 13 محطة من الجيل الرابع مع التكثيف المتواصل لمحطات الإرسال عبر كامل تراب الولاية
كما طورت اتصالات تونس الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات المتواجدة بولاية قفصة بواسطة منظومة VDSL حيث تمّ تركيز 34 خط DSL RAPIDO .
كما عززت اتصالات تونس شبكة أليافها البصرية بولاية قفصة لتمتد على 600 كلم .
افتتح محمّد الفاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الفضاء التجاري بمدينة قفصة، بعد إعادة تهيئته، أمس الإثنين 22 جانفي 2018.
وتأتي هذه التهيئة لتدعم استراتيجية القرب من الحرفاء التي انخرطت فيها اتصالات تونس منذ مدة حيث شرعت في إعادة تهيئة مختلف فضاءاتها المتواجدة بالمناطق الحيوية لتوفير خدماتها في فضاءات عصرية ومميزة.
ويقدم فضاء "قفصة المدينة" خدماته لحوالي 10 آلاف حريف من متساكني قفصة المدينة ،القطار بلخير، المظيلة، سيدي عيش و الرديف
وتعدّ اتصالات تونس في ولاية قفصة أربعة فضاءات تجارية هي فضاء قفصة المدينة، فضاء اتصالات تونس بحي النور ،فضاء اتصالات تونس بالقصر و فضاء اتصالات تونس بالمتلوي .
وبرمجت اتصالات تونس تعزيز شبكتها الهاتفية في ولاية قفصة لمزيد تحسين الخدمات المسداة لفائدة حرفائها و خصوصا بالمناطق البيضاء حيث سيتم تركيز 10 محطات هاتفية خلال سنة 2018.
ويذكر أنّ المشغل كان قد ركزّ حوالي 60 محطة من الجيل الثالث و 13 محطة من الجيل الرابع مع التكثيف المتواصل لمحطات الإرسال عبر كامل تراب الولاية
كما طورت اتصالات تونس الخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات المتواجدة بولاية قفصة بواسطة منظومة VDSL حيث تمّ تركيز 34 خط DSL RAPIDO .
كما عززت اتصالات تونس شبكة أليافها البصرية بولاية قفصة لتمتد على 600 كلم .
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018