أزمة الاسمنت الأبيض: الحكومة تفتح باب التوريد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق اون لاين- فؤاد العجرودي: علمت الشروق اون لاين ان الحكومة فتحت الباب لتوريد الاسمنت الابيض من الخارج لتمكين مصانع الجليز والمتوجات الخزفية من التزود بالمادة الاولية وذلك بالنظر الى توقّف الانتاج في مصنع الاسمنت الابيض بفريانة من ولاية القصرين.