منسق حملة سامي عنان يعلن اعتقاله بعد بيان للجيش المصري اتهمه بـ”التزوير”

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن منسق حملة سامي عنان المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية محمود رفعت، الثلاثاء، اعتقال عنان .

وكتب رفعت على حسابه على تويتر ” يا شعب مصر العظيم تم اعتقال الفريق عنان من قبل السيسي وزمرته”.

جاء ذلك بعد أن أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بياناً، انتقدت فيه تصريحات عنان.

وقالت إن المرشح أعلن ترشحه دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ وان ذلك يؤدي الى “إحداث وقيعة” بين القوات المسلحة والشعب.

وأضاف البيان: “المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حكم”.

وقررت القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفريق سامي عنان الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة.

القدس العربي