قريبا.. وزير الثقافة يفتتح المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بقبلي

الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: علمت الشروق أون لاين أن وزير الثقافة محمد زين العابدين سيشرف على افتتاح المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بقبلي في الأيام القادمة وقد تم مؤخّرا ابْرَام عقد المقر المؤقت للمركز في انتظار الانطلاق في أشغال المركٌب الجديد بعد آن أسندت بلدية قبلي قطعة أرض لإقامة هذا المركٌب المسرحي الذي يمثٌل أحد المكاسب الكبرى للجهة التي تملك تجربة عريقة في المسرح تعود الى العشرينات من القرن الماضي مع طلبة جامع الزيتونة في مدينتي دوز وقبلي خاصة

وسيكون المركز قطبا ثقافيا ومسرحيا يضاف الى مكاسب الجهة وخاصة فرقة بلدية دوز للتمثيل ذات الاشعاع العربي ومهرجان دوز العربي للفن الرٌابع الذي تحوٌل الى محطٌة مركزية في الحياة الثقافية في تونس .