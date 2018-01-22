الفرع الجهوي للمحامين يقاطع جلسات أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة

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قرر الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بداية من اليوم الاثنين مقاطعة قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك على خلفية اصداره لبطاقة ايداع بالسجن ضد احد المحامين بالجهة وهو ما اعتبره الفرع مخالفة القاضي للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وفق بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء.
ونددت هيئة الفرع في ذات البيان الذي تلقى مراسل (وات) نسخة منه بعدم استشارة القاضي المشار إليه آنفا للنيابة العمومية ورفضه مطلب الافراج الذي قدمه عدد من المحامين في حق زميلهم الموقوف بالسجن المدني ببلاريجيا وغيرها مما اعتبرته هيئة الفرع اخلالات.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين، فيصل النقاطي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان بطاقة الايداع بالسجن في حق المحامي والتي اصدرها قاضي التحقيق الثاني في 16 جانفي الجاري جاءت على خلفية حادث مرور قاتل، مؤكدا أن قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لم يحترم الاجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وفق تقديره.
وأضاف انه تم اطلاق سراح المحامي بعد 3 ايام من ايقافه وذلك بموجب مطلب سراح قدمه لسان الدفاع لرئيس الدائرة الجناحية المحال عليها لمقاضاته طبقا لما يقتضيه القانون.
يشار إلى أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بجندوبة قد أخلى في وقت سابق سبيل المحامي قبل ان يتولى قاضي التحقيق النظر في ملف القضية المحال على انظاره وإصداره بطاقة ايداع بالسجن وإحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بعد حادث مرور قاتل .
قرر الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بداية من اليوم الاثنين مقاطعة قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك على خلفية اصداره لبطاقة ايداع بالسجن ضد احد المحامين بالجهة وهو ما اعتبره الفرع مخالفة القاضي للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وفق بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء.
ونددت هيئة الفرع في ذات البيان الذي تلقى مراسل (وات) نسخة منه بعدم استشارة القاضي المشار إليه آنفا للنيابة العمومية ورفضه مطلب الافراج الذي قدمه عدد من المحامين في حق زميلهم الموقوف بالسجن المدني ببلاريجيا وغيرها مما اعتبرته هيئة الفرع اخلالات.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين، فيصل النقاطي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان بطاقة الايداع بالسجن في حق المحامي والتي اصدرها قاضي التحقيق الثاني في 16 جانفي الجاري جاءت على خلفية حادث مرور قاتل، مؤكدا أن قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لم يحترم الاجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وفق تقديره.
وأضاف انه تم اطلاق سراح المحامي بعد 3 ايام من ايقافه وذلك بموجب مطلب سراح قدمه لسان الدفاع لرئيس الدائرة الجناحية المحال عليها لمقاضاته طبقا لما يقتضيه القانون.
يشار إلى أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بجندوبة قد أخلى في وقت سابق سبيل المحامي قبل ان يتولى قاضي التحقيق النظر في ملف القضية المحال على انظاره وإصداره بطاقة ايداع بالسجن وإحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بعد حادث مرور قاتل .
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018