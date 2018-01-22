الفرع الجهوي للمحامين يقاطع جلسات أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة

قرر الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بداية من اليوم الاثنين مقاطعة قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك على خلفية اصداره لبطاقة ايداع بالسجن ضد احد المحامين بالجهة وهو ما اعتبره الفرع مخالفة القاضي للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وفق بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء.

ونددت هيئة الفرع في ذات البيان الذي تلقى مراسل (وات) نسخة منه بعدم استشارة القاضي المشار إليه آنفا للنيابة العمومية ورفضه مطلب الافراج الذي قدمه عدد من المحامين في حق زميلهم الموقوف بالسجن المدني ببلاريجيا وغيرها مما اعتبرته هيئة الفرع اخلالات.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين، فيصل النقاطي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان بطاقة الايداع بالسجن في حق المحامي والتي اصدرها قاضي التحقيق الثاني في 16 جانفي الجاري جاءت على خلفية حادث مرور قاتل، مؤكدا أن قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لم يحترم الاجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وفق تقديره.

وأضاف انه تم اطلاق سراح المحامي بعد 3 ايام من ايقافه وذلك بموجب مطلب سراح قدمه لسان الدفاع لرئيس الدائرة الجناحية المحال عليها لمقاضاته طبقا لما يقتضيه القانون.

يشار إلى أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بجندوبة قد أخلى في وقت سابق سبيل المحامي قبل ان يتولى قاضي التحقيق النظر في ملف القضية المحال على انظاره وإصداره بطاقة ايداع بالسجن وإحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بعد حادث مرور قاتل .