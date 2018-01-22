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يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
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بسباس: "بإمكان الحكومة مراجعة بعض فصول قانون المالية"
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الأولى
بسباس: "بإمكان الحكومة مراجعة بعض فصول قانون المالية"
23 جانفي 2018 | 12:52

قال اليوم عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب سليم بسباس إن الحكومة بإمكانها مراجعة بعض فصول قانون المالية لسنة 2018 وتبني إجراءات بديلة.

واعتبر سليم بسباس في تصريح اعلامي بالبرلمان، أن مراجعة  الحكومة لبعض الفصول لا يعتبر سابقة في تاريخ تونس.

وأشار بسباس الى أنه من المستحيل إصدار قانون مالية تكميلي في الأيام القادمة موضّحا انه يحتاج 6 أشهر على الأقل لرصد تقلبات المؤشرات الظرفية التي على أساسها تتم مراجعة قانون المالية ''.

 

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بسباس: "بإمكان الحكومة مراجعة بعض فصول قانون المالية"
23 جانفي 2018 | 12:52

قال اليوم عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب سليم بسباس إن الحكومة بإمكانها مراجعة بعض فصول قانون المالية لسنة 2018 وتبني إجراءات بديلة.

واعتبر سليم بسباس في تصريح اعلامي بالبرلمان، أن مراجعة  الحكومة لبعض الفصول لا يعتبر سابقة في تاريخ تونس.

وأشار بسباس الى أنه من المستحيل إصدار قانون مالية تكميلي في الأيام القادمة موضّحا انه يحتاج 6 أشهر على الأقل لرصد تقلبات المؤشرات الظرفية التي على أساسها تتم مراجعة قانون المالية ''.

 

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عبد الجليل المسعودي
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