تطاوين: ضبط آلة جارفة مهرّبة من بلد مجاور

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قدّرت قيمتها الماليّة بـ 200 ألف دينارا.

تمكّنت يوم 22 جانفي 2018 فرقة الحدود البريّة للحرس الوطني بالمرطبة ولاية تطاوين من ضبط آلة جارفة يقودها شخص قاطن بالجهة مهرّبة من بلد مجاور.