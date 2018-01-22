الكتل النيابية تعبر عن مساندتها لعدد من النواب تلقوا اشعارا بوجود تهديدات ضدهم

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عبر عدد من ممثلي الكتل البرلمانية،اليوم الثلاثاء، في مداخلات لهم في مستهل جلسة عامة بالبرلمان عن مساندتهم لعدد من النواب تم اعلامهم من قبل الجهات الامنية المختصة بوجود تهديدات قد تطالهم.
وقال النائب الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) في نقطة نظام قبل الشروع في النظر في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان إن "منظومة الحرية والديمقراطية في تونس أضحت مهددة بحملات شيطنة وتجريم و تحريض ضد الجبهة الشعبية و التي لم تمس آثارها قادة ورموز الجبهة فقط بل شملت نواب دائرة القصرين"(تضم 8 نواب).
من جهتها عبرت النائبة بشرى بالحاج حميدة ( الكتلة الوطنية) عن مساندة كتلتها للنواب الذين اعلموا بوجود تهديدات ضدهم و اعتبرت ان "الطبقة السياسية مسؤولة اليوم عن بث ثقافة العنف داخل المجتمع و لدى الشباب و الاطفال" داعية الى تقديم صورة لطبقة سياسية تنبذ العنف كموقف مبدئي بعيدا عن الخطابات المجردة".
واكد شاكر العيادي (كتلة نداء تونس) وقوف حزبه الى جانب النواب المهددين مشددا على " وجود عدو مشترك مهما كانت الاختلافات وعلى وجود اولوية قصوى تتمثل في صد العدو المشترك وهو الارهاب و الذي لا يفرق بين جبهاوي او ندائي او نهضاوي"،حسب تعبيره
وقال ايضا "لا بد ان تكون مقاومة الارهاب ضمن سلم اولويات القوى السياسية و الوطنية في تونس اليوم".
أما رئيس كتلة "حركة النهضة" بالبرلمان، نور الدين البحيري ،فدعا من جهته الحكومة الى حماية النواب المهددين و ضمان قيامهم بواجبهم في دوائرهم كما دعا الى الوعي بان "الارهاب لا يفرق بين التونسيين وأن مقاومته تحتاج الى وحدة جماعية".
يذكر انه تم مؤخرا تداول اخبار بوسائل الاعلام مفادها ان الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بثكنة العوينة للحرس الوطني أعلمت كلا من النواب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) وأيمن العلوي (الجبهة الشعبية) ووليد البناني (حركة النهضة ) بوجود مخطط لتصفيتهم من قبل ارهابيين كما تم اعلام الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي بوجود مخطط مماثل يستهدفه .
عبر عدد من ممثلي الكتل البرلمانية،اليوم الثلاثاء، في مداخلات لهم في مستهل جلسة عامة بالبرلمان عن مساندتهم لعدد من النواب تم اعلامهم من قبل الجهات الامنية المختصة بوجود تهديدات قد تطالهم.
وقال النائب الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) في نقطة نظام قبل الشروع في النظر في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان إن "منظومة الحرية والديمقراطية في تونس أضحت مهددة بحملات شيطنة وتجريم و تحريض ضد الجبهة الشعبية و التي لم تمس آثارها قادة ورموز الجبهة فقط بل شملت نواب دائرة القصرين"(تضم 8 نواب).
من جهتها عبرت النائبة بشرى بالحاج حميدة ( الكتلة الوطنية) عن مساندة كتلتها للنواب الذين اعلموا بوجود تهديدات ضدهم و اعتبرت ان "الطبقة السياسية مسؤولة اليوم عن بث ثقافة العنف داخل المجتمع و لدى الشباب و الاطفال" داعية الى تقديم صورة لطبقة سياسية تنبذ العنف كموقف مبدئي بعيدا عن الخطابات المجردة".
واكد شاكر العيادي (كتلة نداء تونس) وقوف حزبه الى جانب النواب المهددين مشددا على " وجود عدو مشترك مهما كانت الاختلافات وعلى وجود اولوية قصوى تتمثل في صد العدو المشترك وهو الارهاب و الذي لا يفرق بين جبهاوي او ندائي او نهضاوي"،حسب تعبيره
وقال ايضا "لا بد ان تكون مقاومة الارهاب ضمن سلم اولويات القوى السياسية و الوطنية في تونس اليوم".
أما رئيس كتلة "حركة النهضة" بالبرلمان، نور الدين البحيري ،فدعا من جهته الحكومة الى حماية النواب المهددين و ضمان قيامهم بواجبهم في دوائرهم كما دعا الى الوعي بان "الارهاب لا يفرق بين التونسيين وأن مقاومته تحتاج الى وحدة جماعية".
يذكر انه تم مؤخرا تداول اخبار بوسائل الاعلام مفادها ان الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بثكنة العوينة للحرس الوطني أعلمت كلا من النواب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) وأيمن العلوي (الجبهة الشعبية) ووليد البناني (حركة النهضة ) بوجود مخطط لتصفيتهم من قبل ارهابيين كما تم اعلام الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي بوجود مخطط مماثل يستهدفه .
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018