القلعة الصغرى: وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: نفّذ صباح اليوم عددمن مكونات المجتمع المدني بالقلعة الصغرى وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية الجهة وذلك احتجاجا على الأحكام الصادرة ضد عدد من الناشطين في المجتمع المدني على خلفية الاحتجاجات الأخيرة الداعية إلى إيجاد حل لمعضلة مصنع الآجر.

واعتبر المحتجون أن الأحكام بالسجن بحق ثلاثة نشطاء جائرة بما أنهم لم يطلبوا سوى حقهم في العيش في بيئة سليمة.