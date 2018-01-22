وزير الصحة: نسبة الاصابات بالنزلة الوافدة بلغت حوالي 7.2 بالمائة

مكتب بنزرت - الشروق أون لاين - إيمان عبد الستّار: قال وزير الصحة عماد الحمامي خلال زيارته إلى ولاية بنزرت صباح اليوم الثلاثاء ان تونس لم تصل إلى الحالة الوبائية بالنزلة الوافدة مع ارتفاع عدد الوفيات، مؤكّدا أنّ نسبة الاصابات بلغت حوالي 7.2 بالمائة