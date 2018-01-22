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يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
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مخطط لاغتيال النائب وليد البناني
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عبد الجليل المسعودي
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السياسي
مخطط لاغتيال النائب وليد البناني
23 جانفي 2018 | 11:57

تونس- الشروق اون لاين: أبلغت الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بثكنة العوينة النائب عن حركة النهضة وليد البناني بوجود مخطط لتصفيته من قبل ارهابيين.

ويشار الى  أنّ عددا من  النواب والسياسيين  تم اعلامهم مؤخرا من طرف الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بالقرجاني بوجود تهديدات باغتيالهم  من طرف ارهابيين على غرار القيادية في حزب التيار والنائب بمجلس الشعب سامية عبّو والناطق الرسمي باسم الجبهة حمّة الهمامي و النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أيمن العلوي.

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السياسي
مخطط لاغتيال النائب وليد البناني
23 جانفي 2018 | 11:57

تونس- الشروق اون لاين: أبلغت الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بثكنة العوينة النائب عن حركة النهضة وليد البناني بوجود مخطط لتصفيته من قبل ارهابيين.

ويشار الى  أنّ عددا من  النواب والسياسيين  تم اعلامهم مؤخرا من طرف الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بالقرجاني بوجود تهديدات باغتيالهم  من طرف ارهابيين على غرار القيادية في حزب التيار والنائب بمجلس الشعب سامية عبّو والناطق الرسمي باسم الجبهة حمّة الهمامي و النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أيمن العلوي.

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مخطط لاغتيال النائب وليد البناني
23 جانفي 2018 السّاعة 11:57
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النهضة تدعو لتتبع من يقف وراء دعوات التخوين اوالتحريض ضدّها
23 جانفي 2018 السّاعة 11:41
عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن إدانته لكل...
المزيد >>
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عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
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