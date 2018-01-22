مخطط لاغتيال النائب وليد البناني

تونس- الشروق اون لاين: أبلغت الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بثكنة العوينة النائب عن حركة النهضة وليد البناني بوجود مخطط لتصفيته من قبل ارهابيين.

ويشار الى أنّ عددا من النواب والسياسيين تم اعلامهم مؤخرا من طرف الفرقة المختصة لمقاومة الإرهاب بالقرجاني بوجود تهديدات باغتيالهم من طرف ارهابيين على غرار القيادية في حزب التيار والنائب بمجلس الشعب سامية عبّو والناطق الرسمي باسم الجبهة حمّة الهمامي و النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أيمن العلوي.