إعادة توزيع المهام بين اعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين

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قررّت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين وإثر إجتماع عقدته بتاريخ 20 جانفي الجاري إعادة توزيع المهام بين أعضاء الهيئة وإلغاء ما تمّ إقراره في 27 ديسمبر الماضي.
وأشارت النقابة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء إلى أنّه تم توزيع المهام كالآتي:
ابراهيم بوصلاح : رئيس النقابة
محمد المسعي: نائب رئيس النقابة
أميرة العمري: كاتب عام النقابة
عصام الأحمر: كاتب عام مساعد
سنية الموساوي: أمين مال
أميرة بوستّة: منسق عام
سنية عبان: أمين مال مساعد
محمد علي الفالح: مكلّف بالمفاوضات الإجتماعية والمحكمة العقارية
عبد الحكيم مباركي: مكلّف بالتكوين والدراسات
قررّت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين وإثر إجتماع عقدته بتاريخ 20 جانفي الجاري إعادة توزيع المهام بين أعضاء الهيئة وإلغاء ما تمّ إقراره في 27 ديسمبر الماضي.
وأشارت النقابة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء إلى أنّه تم توزيع المهام كالآتي:
ابراهيم بوصلاح : رئيس النقابة
محمد المسعي: نائب رئيس النقابة
أميرة العمري: كاتب عام النقابة
عصام الأحمر: كاتب عام مساعد
سنية الموساوي: أمين مال
أميرة بوستّة: منسق عام
سنية عبان: أمين مال مساعد
محمد علي الفالح: مكلّف بالمفاوضات الإجتماعية والمحكمة العقارية
عبد الحكيم مباركي: مكلّف بالتكوين والدراسات
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018