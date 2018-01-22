إعادة توزيع المهام بين اعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قررّت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين وإثر إجتماع عقدته بتاريخ 20 جانفي الجاري إعادة توزيع المهام بين أعضاء الهيئة وإلغاء ما تمّ إقراره في 27 ديسمبر الماضي.

وأشارت النقابة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء إلى أنّه تم توزيع المهام كالآتي:

ابراهيم بوصلاح : رئيس النقابة

محمد المسعي: نائب رئيس النقابة

أميرة العمري: كاتب عام النقابة

عصام الأحمر: كاتب عام مساعد

سنية الموساوي: أمين مال

أميرة بوستّة: منسق عام

سنية عبان: أمين مال مساعد

محمد علي الفالح: مكلّف بالمفاوضات الإجتماعية والمحكمة العقارية

عبد الحكيم مباركي: مكلّف بالتكوين والدراسات