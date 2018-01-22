كندار: إيقاف كهل بتهمة مفاحشة ابنته

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: تمكن أعوان الحرس الوطني بكندار من ايقاف أب في العقد الرابع من عمره بتهمة الاعتداء بالفاحشة على ابنته البالغة من العمر 13 سنة.

وتفيد تفاصيل الواقعة أن والدة الطفلة تقدمت بشكاية مفادها تعرض ابنتها الى اعتداء جنسي من قبل والدها في مرات عدة مستغلا غيابها عن المنزل وانشغالها في العمل.

وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث، وقد اعترف خلال الأبحاث الأولية بما نسب إليه.

من جهته أكد مندوب حماية الطفولة طاهر العارم أنه من المنتظر عرض الطفلة المتضررة على الطب الشرعي اليوم وسيتم توفير الإحاطة النفسية اللازمة لها.