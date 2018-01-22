النهضة تدعو لتتبع من يقف وراء دعوات التخوين اوالتحريض ضدّها

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عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن إدانته لكل دعوات التخوين أو التكفير أو التحريض التي تنال من الأشخاص أو الهيئات، مطالبا بتتبع كل من يقف وراء ذلك، وتنقية الفضاء العام من كل المنابر والصفحات والمواقع المشبوهة التي تحاول زرع الفتنة بين التونسيين.
ودعا في بيان عقب اجتماعه مساء امس الاثنين كل النخب التونسية من سياسيين وإعلاميين ومثقفين الى مزيد التعاون من أجل تفويت الفرصة على كل من يريد تهديد الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، معتبرا العمل على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة والتنافس في تقديم حلول ومعالجات عملية لمشاغل التونسيين، وسيكون أفضل رد على هؤلاء. وجدّد المكتب التنفيذي للحركة خلال اجتماعه الذي خصص لدراسة قائمات مرشحيها للانتخابات المحلية المقبلة وأشرف عليه راشد الغنوشي، تأكيده أن مواقف الحركة وسياساتها، تعبر عنها حصريا، مؤسسات الحركة وقياداتها المخوّلين بالتحدث باسمها، داعيا من جهة أخرى مكتب الانتخابات والحكم المحلي المركزي للحركة إلى مواصلة جهوده واستكمال تشكيل القائمات الانتخابية.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا يوم 20 جانفي الجاري، بأنّ المدير العام للأمن الوطني أعلمه بوجود تهديدات جديّة باغتياله، مشيرا إلى أن هذه التهديدات جاءت في سياق حملة تشويه وتحريض على الجبهة الشعبيّة ساهمت فيها أطراف من الإئتلاف الحاكم، من مسؤولين حكوميين وحزبيين من بينهم رئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة وبعض نواب هذه الحركة.
عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن إدانته لكل دعوات التخوين أو التكفير أو التحريض التي تنال من الأشخاص أو الهيئات، مطالبا بتتبع كل من يقف وراء ذلك، وتنقية الفضاء العام من كل المنابر والصفحات والمواقع المشبوهة التي تحاول زرع الفتنة بين التونسيين.
ودعا في بيان عقب اجتماعه مساء امس الاثنين كل النخب التونسية من سياسيين وإعلاميين ومثقفين الى مزيد التعاون من أجل تفويت الفرصة على كل من يريد تهديد الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، معتبرا العمل على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة والتنافس في تقديم حلول ومعالجات عملية لمشاغل التونسيين، وسيكون أفضل رد على هؤلاء. وجدّد المكتب التنفيذي للحركة خلال اجتماعه الذي خصص لدراسة قائمات مرشحيها للانتخابات المحلية المقبلة وأشرف عليه راشد الغنوشي، تأكيده أن مواقف الحركة وسياساتها، تعبر عنها حصريا، مؤسسات الحركة وقياداتها المخوّلين بالتحدث باسمها، داعيا من جهة أخرى مكتب الانتخابات والحكم المحلي المركزي للحركة إلى مواصلة جهوده واستكمال تشكيل القائمات الانتخابية.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا يوم 20 جانفي الجاري، بأنّ المدير العام للأمن الوطني أعلمه بوجود تهديدات جديّة باغتياله، مشيرا إلى أن هذه التهديدات جاءت في سياق حملة تشويه وتحريض على الجبهة الشعبيّة ساهمت فيها أطراف من الإئتلاف الحاكم، من مسؤولين حكوميين وحزبيين من بينهم رئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة وبعض نواب هذه الحركة.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018