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يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
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إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة
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عبد الجليل المسعودي
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الأولى
إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة
23 جانفي 2018 | 11:40

اكد لناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي انه تم مساء امس الاحتفاظ بمدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومستشار لدى وزير الصحة.

واوضح السليطي في تصريح للإذاعة الوطنية قبل قليل ان الابحاث مازالت جارية وتم احالة الملف  الى النيابة العمومية مشيرا الى انه سوف يتم انارة الراي العام بكل التفاصيل عند انتهاء عملية التحقيق .

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الأولى
إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة
23 جانفي 2018 | 11:40

اكد لناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي انه تم مساء امس الاحتفاظ بمدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومستشار لدى وزير الصحة.

واوضح السليطي في تصريح للإذاعة الوطنية قبل قليل ان الابحاث مازالت جارية وتم احالة الملف  الى النيابة العمومية مشيرا الى انه سوف يتم انارة الراي العام بكل التفاصيل عند انتهاء عملية التحقيق .

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23 جانفي 2018 السّاعة 18:48
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النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
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اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس...
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لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018 السّاعة 18:13
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
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بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
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