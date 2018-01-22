إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة

اكد لناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي انه تم مساء امس الاحتفاظ بمدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومستشار لدى وزير الصحة.

واوضح السليطي في تصريح للإذاعة الوطنية قبل قليل ان الابحاث مازالت جارية وتم احالة الملف الى النيابة العمومية مشيرا الى انه سوف يتم انارة الراي العام بكل التفاصيل عند انتهاء عملية التحقيق .