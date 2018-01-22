"صوت الفلاحين" يدعو الى إقالة كل وزير يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب

دعا حزب "صوت الفلاحين"،اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى النأي بحكومته عن التجاذبات السياسية والحزبية وإقالة كل عضو بالحكومة يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب.

واعتبر الحزب في بيان أصدره على خلفية تكليف عدد من الوزراء و كتاب الدولة بمهمة الإشراف على الانتخابات البلدية لفائدة أحزابهم ،ان هذه التكليفات تعد "صدمة للتونسيين ومخالفة للدستور ومهددة لوحدة الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج".

وطالب "صوت الفلاحين" الوزراء و كتاب الدولة الذين كلفوا بهذه المهام الانتخابية لأحزابهم بالاختيار بين العمل الحزبي أو الحكومي داعيا جميع الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج الى تحمل مسؤولياتها امام ما وصفه "بالانحراف الخطير" لما تضمنته الوثيقة والحكومة المنبثقة عنها.

ودعا الحزب من جهة اخرى الاحزاب السياسية الى الالتزام باحكام الدستور و احترام مشاعر التونسيين و التحلي بالقدر الادنى من الاخلاق السياسية الى جانب "الكف عن محاولاتها اليائسة للرجوع بتونس الى مربع الصفر وعدم الزج بالحكومة في المهزلة"،وفق نص البيان.

وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف عدد من أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) في مطلع الشهر الجاري، كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس"مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين هذه التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"،حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.