الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
"صوت الفلاحين" يدعو الى إقالة كل وزير يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
السياسي
"صوت الفلاحين" يدعو الى إقالة كل وزير يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب
23 جانفي 2018 | 11:31

دعا حزب "صوت الفلاحين"،اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى النأي بحكومته عن التجاذبات السياسية والحزبية وإقالة كل عضو بالحكومة يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب.

واعتبر الحزب في بيان أصدره على خلفية تكليف عدد من الوزراء و كتاب الدولة بمهمة الإشراف على الانتخابات البلدية لفائدة أحزابهم ،ان هذه التكليفات تعد "صدمة للتونسيين ومخالفة للدستور ومهددة لوحدة الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج".

وطالب "صوت الفلاحين" الوزراء و كتاب الدولة الذين كلفوا بهذه المهام الانتخابية لأحزابهم بالاختيار بين العمل الحزبي أو الحكومي داعيا جميع الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج الى تحمل مسؤولياتها امام ما وصفه "بالانحراف الخطير" لما تضمنته الوثيقة والحكومة المنبثقة عنها.

ودعا الحزب من جهة اخرى الاحزاب السياسية الى الالتزام باحكام الدستور و احترام مشاعر التونسيين و التحلي بالقدر الادنى من الاخلاق السياسية الى جانب "الكف عن محاولاتها اليائسة للرجوع بتونس الى مربع الصفر وعدم الزج بالحكومة في المهزلة"،وفق نص البيان.

وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف عدد من أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) في مطلع الشهر الجاري، كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس"مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين هذه التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"،حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.

تقرؤون أيضا
الاتحاد المدني يعلن رسميا المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية
23 جانفي 2018 السّاعة 14:50
أعلن الاتحاد المدني، اليوم الثلاثاء، رسميا المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية وذلك...
المزيد >>
المصادقة على قانون يتعلق بحماية الفلاحين من السرقات
23 جانفي 2018 السّاعة 13:50
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة برئاسة...
المزيد >>
مخطط لاغتيال النائب وليد البناني
23 جانفي 2018 السّاعة 11:57
تونس- الشروق اون لاين: أبلغت الفرقة المختصة...
المزيد >>
النهضة تدعو لتتبع من يقف وراء دعوات التخوين اوالتحريض ضدّها
23 جانفي 2018 السّاعة 11:41
عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن إدانته لكل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
"صوت الفلاحين" يدعو الى إقالة كل وزير يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب
23 جانفي 2018 | 11:31

دعا حزب "صوت الفلاحين"،اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى النأي بحكومته عن التجاذبات السياسية والحزبية وإقالة كل عضو بالحكومة يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب.

واعتبر الحزب في بيان أصدره على خلفية تكليف عدد من الوزراء و كتاب الدولة بمهمة الإشراف على الانتخابات البلدية لفائدة أحزابهم ،ان هذه التكليفات تعد "صدمة للتونسيين ومخالفة للدستور ومهددة لوحدة الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج".

وطالب "صوت الفلاحين" الوزراء و كتاب الدولة الذين كلفوا بهذه المهام الانتخابية لأحزابهم بالاختيار بين العمل الحزبي أو الحكومي داعيا جميع الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج الى تحمل مسؤولياتها امام ما وصفه "بالانحراف الخطير" لما تضمنته الوثيقة والحكومة المنبثقة عنها.

ودعا الحزب من جهة اخرى الاحزاب السياسية الى الالتزام باحكام الدستور و احترام مشاعر التونسيين و التحلي بالقدر الادنى من الاخلاق السياسية الى جانب "الكف عن محاولاتها اليائسة للرجوع بتونس الى مربع الصفر وعدم الزج بالحكومة في المهزلة"،وفق نص البيان.

وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف عدد من أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) في مطلع الشهر الجاري، كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس"مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين هذه التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"،حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.

تقرؤون أيضا
الاتحاد المدني يعلن رسميا المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية
23 جانفي 2018 السّاعة 14:50
أعلن الاتحاد المدني، اليوم الثلاثاء، رسميا المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية وذلك...
المزيد >>
المصادقة على قانون يتعلق بحماية الفلاحين من السرقات
23 جانفي 2018 السّاعة 13:50
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة برئاسة...
المزيد >>
مخطط لاغتيال النائب وليد البناني
23 جانفي 2018 السّاعة 11:57
تونس- الشروق اون لاين: أبلغت الفرقة المختصة...
المزيد >>
النهضة تدعو لتتبع من يقف وراء دعوات التخوين اوالتحريض ضدّها
23 جانفي 2018 السّاعة 11:41
عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن إدانته لكل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
﻿