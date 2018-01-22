"صوت الفلاحين" يدعو الى إقالة كل وزير يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب

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دعا حزب "صوت الفلاحين"،اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى النأي بحكومته عن التجاذبات السياسية والحزبية وإقالة كل عضو بالحكومة يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب.
واعتبر الحزب في بيان أصدره على خلفية تكليف عدد من الوزراء و كتاب الدولة بمهمة الإشراف على الانتخابات البلدية لفائدة أحزابهم ،ان هذه التكليفات تعد "صدمة للتونسيين ومخالفة للدستور ومهددة لوحدة الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج".
وطالب "صوت الفلاحين" الوزراء و كتاب الدولة الذين كلفوا بهذه المهام الانتخابية لأحزابهم بالاختيار بين العمل الحزبي أو الحكومي داعيا جميع الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج الى تحمل مسؤولياتها امام ما وصفه "بالانحراف الخطير" لما تضمنته الوثيقة والحكومة المنبثقة عنها.
ودعا الحزب من جهة اخرى الاحزاب السياسية الى الالتزام باحكام الدستور و احترام مشاعر التونسيين و التحلي بالقدر الادنى من الاخلاق السياسية الى جانب "الكف عن محاولاتها اليائسة للرجوع بتونس الى مربع الصفر وعدم الزج بالحكومة في المهزلة"،وفق نص البيان.
وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف عدد من أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) في مطلع الشهر الجاري، كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس"مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين هذه التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"،حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.
دعا حزب "صوت الفلاحين"،اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى النأي بحكومته عن التجاذبات السياسية والحزبية وإقالة كل عضو بالحكومة يقوم بحملة انتخابية لحساب أي حزب.
واعتبر الحزب في بيان أصدره على خلفية تكليف عدد من الوزراء و كتاب الدولة بمهمة الإشراف على الانتخابات البلدية لفائدة أحزابهم ،ان هذه التكليفات تعد "صدمة للتونسيين ومخالفة للدستور ومهددة لوحدة الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج".
وطالب "صوت الفلاحين" الوزراء و كتاب الدولة الذين كلفوا بهذه المهام الانتخابية لأحزابهم بالاختيار بين العمل الحزبي أو الحكومي داعيا جميع الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج الى تحمل مسؤولياتها امام ما وصفه "بالانحراف الخطير" لما تضمنته الوثيقة والحكومة المنبثقة عنها.
ودعا الحزب من جهة اخرى الاحزاب السياسية الى الالتزام باحكام الدستور و احترام مشاعر التونسيين و التحلي بالقدر الادنى من الاخلاق السياسية الى جانب "الكف عن محاولاتها اليائسة للرجوع بتونس الى مربع الصفر وعدم الزج بالحكومة في المهزلة"،وفق نص البيان.
وكانت عدة أحزاب قد راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الحكومة بخصوص تكليف عدد من أعضاء الحكومة (وزراء وكتاب دولة) في مطلع الشهر الجاري، كمنسقين جهويين تابعين لحزب "نداء تونس"مكلفين بالإعداد للانتخابات البلدية معتبرين هذه التكليفات توظيفا لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب وتهديدا للمسار الديمقراطي"،حسب ما جاء في بلاغات ومراسلات هذه الاحزاب.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018