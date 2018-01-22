سوسة: اندلاع حريق في سيارة والحماية المدنية تتدخل

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: اندلع صباح اليوم حريق في سيارة راسية بالقرب من أحد المحلات التجارية الكبرى بجهة جوهرة سوسة، وقد تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة إلى عين المكان وقامت بإخماد النيران التي كادت تتسبب في كارثة بحكم وجود أسلاك كهربائية فوق السيارة خاصة أن النيران اندلعت في النخلة الموجودة بجانب السيارة.

وحسب ما توفر لنا من معلومات أولية فإن أسباب الحريق تعود إلى تماس كهربائي كما لحقت أضرار بسيارة أخرى كانت بالقرب منها.