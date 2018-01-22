رسمي: تونس تغادر القائمة السوداء

تونس-الشروق اون لاين-سرحان الشيخاوي: اعلن وزير المالية رضا شلغوم قبل قليل ان تونس خرجت من القائمة السوداء التي صُنّفت فيها مؤخرا.. وقال اثناء حضوره في لجنة المالية بالبرلمان انه وقع اعلامه بان تونس خرجت من هذا التصنيف رسميا ..

و الجدير بالذكر ان تونس تم تصنيفها مؤخرا "جنة ضريبية " ووضعت على القائمة السوداء.