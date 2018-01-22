إنقطاع في التزويد بمياه الشرب ببعض المناطق من ولاية بن عروس

سيتم تسجيل إنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة ليلا من يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بكل من مدينة الجديدة 1 و2 و3، ومنطقة الياسمينات، وعمارات بن عروس مركز من ولاية بن عروس. ويعود هذا الإنقطاع وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية المزوّدة لمعتمدية المدينة الجديدة من ولاية بن عروس.

ومن المنتظر إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء 24 جانفي 2018.