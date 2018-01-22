حاتم الفرجاني يترأس الوفد المشارك في اشغال الملتقى الاقتصادي التونسي السوداني بالخرطوم

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كما سيمثل الملتقى مناسبة لرجال الاعمال التونسيين للتعرف على فرص الاستثمار في السودان والبحث عن أسواق جديدة للمنتوجات التونسية فضلا عن الترويج لتونس كوجهة استشفائية وعلاجية للسودانيين .

وسيلتقي الفرجاني كاتب الدولة بوزير الخارجية السوداني ونظيره وزير الدولة للخارجية الى جانب وزراء الصحة و الصناعة و التجارة و الزراعة والغابات لجمهورية السودان .

يترأس كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني الوفد التونسي المشارك في اشغال الملتقى الاقتصادي التونسي السوداني بالخرطوم يومي 23 و24 جانفي الجاري .