منزل بورقيبة: إيقاف مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب

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وتم القاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم من قبل الوحدات الامنية بمنطقة منزل بورقيبة وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاذن بالاحتفاظ به وتسليمه لفائدة الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب.

والمظنون فيه عنصر مفتش متورط في قضية ذات صبغة ارهابية وفق معطياتنا الاولية المتوفّرة .

مكتب الشروق –بنزرت –ايمان عبد الستار: القت منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على عنصر مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب .