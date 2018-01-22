طبرقة: انطلاق فعاليات المؤتمر 11 للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة

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وتناول المؤتمر التقريرين المالي و الادبي ثم مناقشة مشاكل القطاع .

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني: بمدينة طبرقة انطلقت اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 فعاليات المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة تحت شعار " فلاحون وبحارة : اصرار على التحدي و الصنود " .