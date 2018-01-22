إحباط تهريب 6.2 مليون حبة مخدرة على الحدود الأردنية السعودية

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أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن عملية تهريب 6.2 مليون حبه مخدرة عبر معبر الدرة الحدودي، وألقت القبض على المتورط الرئيسي في القضية.
وحسب بيان صادر إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا منذ أسابيع معلومات وردت إليهم حول قيام أشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار وتولى فريق خاص التحقيق في القضية وتتبعها وجمع كافة المعلومات حولها للتأكد منها وتحديد المتورطين وطريقة التهريب وموعده".
وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه وبعد أن تمّ "تحديد هوية شخصين مشتبه بهما في القضية وبعد مراقبتهما ورصد تحركاتهما تمكنوا من تحديد طريقة التهريب عبر إخفاء الحبوب المخدرة بمخابئ سرية في جسم إحدى المركبات، إضافة إلى تحديد موعد توجه أحدهما بواسطة تلك المركبة إلى معبر الدرة الحدودي من أجل اجتياز الحدود وبما يحمله من مواد مخدرة، حيث وضعت خطة محكمة لإلقاء القبض عليه أثناء دخول إلي هناك".
وتابع البيان بأنه وبعد تفتيش المركبة بشكل دقيق "عثر على ما يقدر بـ6 مليون و200 ألف حبة مخدرة توزعت بمخابئ سرية مخفية في مختلف أجزائها وما زال التحقيق والبحث جار عن الشريك الذي توارى عن الأنظار".
يذكر أن مركز حدود الدرة هو أحد المعابر الحدودية الثلاث بين الأردن والسعودية، ويقع على شاطئ خليج العقبة.
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن عملية تهريب 6.2 مليون حبه مخدرة عبر معبر الدرة الحدودي، وألقت القبض على المتورط الرئيسي في القضية.
وحسب بيان صادر إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا منذ أسابيع معلومات وردت إليهم حول قيام أشخاص بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار وتولى فريق خاص التحقيق في القضية وتتبعها وجمع كافة المعلومات حولها للتأكد منها وتحديد المتورطين وطريقة التهريب وموعده".
وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه وبعد أن تمّ "تحديد هوية شخصين مشتبه بهما في القضية وبعد مراقبتهما ورصد تحركاتهما تمكنوا من تحديد طريقة التهريب عبر إخفاء الحبوب المخدرة بمخابئ سرية في جسم إحدى المركبات، إضافة إلى تحديد موعد توجه أحدهما بواسطة تلك المركبة إلى معبر الدرة الحدودي من أجل اجتياز الحدود وبما يحمله من مواد مخدرة، حيث وضعت خطة محكمة لإلقاء القبض عليه أثناء دخول إلي هناك".
وتابع البيان بأنه وبعد تفتيش المركبة بشكل دقيق "عثر على ما يقدر بـ6 مليون و200 ألف حبة مخدرة توزعت بمخابئ سرية مخفية في مختلف أجزائها وما زال التحقيق والبحث جار عن الشريك الذي توارى عن الأنظار".
يذكر أن مركز حدود الدرة هو أحد المعابر الحدودية الثلاث بين الأردن والسعودية، ويقع على شاطئ خليج العقبة.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018