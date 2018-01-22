منزل بورقيبة: العثور على جثة تتدلى من شجرة زيتون

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

بمنطقة خشروم بحي الثورة عثر صباح اليوم الثلاثاء على جثة تتدلى من شجرة زيتون واتضح حسب المعطيات المتوفرة أن الهالك أصيل منزل بورقيبة وكان يقيم بإيطاليا وتم ترحيله منذ أسبوع فوضع حدا لحياته ربما لذات السبب رغم أنه من عائلة ميسورة الحال.