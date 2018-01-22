الحكومة الأمريكية تعود للعمل بعد اعتماد قانون تمويلها

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تستأنف الحكومة الأمريكية أعمالها كالمعتاد اليوم الثلاثاء، بعد أن اعتمد الرئيس دونالد ترامب قانون تمويلها الذي أقره الكونغرس بمجلسيه مساء يوم الاثنين لينهي بذلك توقف أجهزتها ثلاثة أيام عن العمل.
وجاءت موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون التمويل قصير الأجل بعد أن قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة على مستقبل الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد صغارا بالمخالفة للقوانين.
وتمت الموافقة بسهولة على رابع مشروع قانون للتمويل المؤقت منذ أكتوبر والذي جاء إلى حد كبير نتاج مفاوضات بين قيادات مجلس الشيوخ.
ويقضي القانون بأن تواصل الحكومة نشاطها حتى الثامن من فيفري ويتعين حينها على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إعادة النظر في الميزانية وسياسة الهجرة وهما موضوعان ارتبطا ببعضهما بعضا رغم اختلافهما الشديد.
وكانت محاولات ترامب للتفاوض على وضع نهاية لتوقف الحكومة عن العمل مع السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد انهارت يوم الجمعة وسط اتهامات متبادلة. وشن الرئيس الجمهوري هجوما جديدا على الديمقراطيين وهو يحتفل بموافقة مجلس الشيوخ على القانون.
وقال ترامب في بيان "يسعدني أن الديمقراطيين في الكونغرس ثابوا إلى رشدهم. لن نعقد صفقة طويلة الأجل في مسألة الهجرة إلا إذا كانت في صالح البلاد".
تستأنف الحكومة الأمريكية أعمالها كالمعتاد اليوم الثلاثاء، بعد أن اعتمد الرئيس دونالد ترامب قانون تمويلها الذي أقره الكونغرس بمجلسيه مساء يوم الاثنين لينهي بذلك توقف أجهزتها ثلاثة أيام عن العمل.
وجاءت موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون التمويل قصير الأجل بعد أن قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة على مستقبل الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد صغارا بالمخالفة للقوانين.
وتمت الموافقة بسهولة على رابع مشروع قانون للتمويل المؤقت منذ أكتوبر والذي جاء إلى حد كبير نتاج مفاوضات بين قيادات مجلس الشيوخ.
ويقضي القانون بأن تواصل الحكومة نشاطها حتى الثامن من فيفري ويتعين حينها على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إعادة النظر في الميزانية وسياسة الهجرة وهما موضوعان ارتبطا ببعضهما بعضا رغم اختلافهما الشديد.
وكانت محاولات ترامب للتفاوض على وضع نهاية لتوقف الحكومة عن العمل مع السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد انهارت يوم الجمعة وسط اتهامات متبادلة. وشن الرئيس الجمهوري هجوما جديدا على الديمقراطيين وهو يحتفل بموافقة مجلس الشيوخ على القانون.
وقال ترامب في بيان "يسعدني أن الديمقراطيين في الكونغرس ثابوا إلى رشدهم. لن نعقد صفقة طويلة الأجل في مسألة الهجرة إلا إذا كانت في صالح البلاد".
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018