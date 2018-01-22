الحكومة الأمريكية تعود للعمل بعد اعتماد قانون تمويلها

تستأنف الحكومة الأمريكية أعمالها كالمعتاد اليوم الثلاثاء، بعد أن اعتمد الرئيس دونالد ترامب قانون تمويلها الذي أقره الكونغرس بمجلسيه مساء يوم الاثنين لينهي بذلك توقف أجهزتها ثلاثة أيام عن العمل.

وجاءت موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون التمويل قصير الأجل بعد أن قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة على مستقبل الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد صغارا بالمخالفة للقوانين.

وتمت الموافقة بسهولة على رابع مشروع قانون للتمويل المؤقت منذ أكتوبر والذي جاء إلى حد كبير نتاج مفاوضات بين قيادات مجلس الشيوخ.

ويقضي القانون بأن تواصل الحكومة نشاطها حتى الثامن من فيفري ويتعين حينها على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إعادة النظر في الميزانية وسياسة الهجرة وهما موضوعان ارتبطا ببعضهما بعضا رغم اختلافهما الشديد.

وكانت محاولات ترامب للتفاوض على وضع نهاية لتوقف الحكومة عن العمل مع السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد انهارت يوم الجمعة وسط اتهامات متبادلة. وشن الرئيس الجمهوري هجوما جديدا على الديمقراطيين وهو يحتفل بموافقة مجلس الشيوخ على القانون.

وقال ترامب في بيان "يسعدني أن الديمقراطيين في الكونغرس ثابوا إلى رشدهم. لن نعقد صفقة طويلة الأجل في مسألة الهجرة إلا إذا كانت في صالح البلاد".