الملعب التونسي: قبول استقالة الكوكي

أعلن الملعب التونسي على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" ان الهيئة المديرة برئاسة جلال بن عيسى قبلت استقالة مدرب الاكابر محمد الكوكي بالاضافة الى اعفاء مدرب الحراس خالد خلفة من مهامه.

وافاد انيس الباجي الكاتب العام لفريق باردو وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم الاثنين "ان الفريق دخل في مفاوضات مع بعض الفنيين وان الاعلان عن المدرب الجديد سيتم غدا".

ويحتل الملعب التونسي، في اعقاب الجولة الخامسة عشرة التي مني خلالها بهزيمة ثقيلة امام النادي الصفاقسي (4-1)، المركز السابع برصيد 20 نقطة. ويستضيف في الجولة القادمة النادي الافريقي يوم الاحد بباردو.