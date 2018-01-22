فريد الماطري يقرر مغادرة الترجي الرياضي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلن اللاعب فريد الماطري أنه قرر مغادرة الترجي الرياضي التونسي نظرا لعدم حصوله على فرصة للعب مع الفريق رغم الجدية والعزيمة التي أظهرها وفق مانشره على صفحته الرسمية على الأنستغرام.

وأوضح الماطري أن أفراد الطاقم الفني ,بإستثاء المدرب السابق للحراس جون جاك تيزي, لم يمنحوه ثقتهم موجها شكره لما وقف إلى جانبه من أحباء ولاعبين.

يذكر أن الماطري ,24 عاما,يشغل خطة مدافع وكان قد إنضم إلى الترجي الرياضي خلال شهر جانفي 2017 بعقد لمدة 3 مواسم ونصف قادما من نادي لوسارن السويسري.