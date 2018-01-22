طقس اليوم: انخفاض في سرعة الرياح

تكون السماء، الثلاثاء، مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد. وتهب الرياح شمالية غربية قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقلص سرعتها تدريجيا آخر النهار. أما البحر فشديد الإضطراب. وتتراوح الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و23 درجة ببقية الجهات.

وتكون السحب، غدا، الأربعاء، عابرة ثم أكثر كثافة بالشمال والسواحل الشرقية. وتهب الرياح من القطاع الشمالي ثم تتجه من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س. ويكون البحر متموجا بالشمال وشديد الاضطراب فمتموجا ببقية السواحل. في حين تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و20 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.