التونسيون يدخرون5.2 مليار دينار لدى البريد التونسي

قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد معز شقشوق خلال استضافته اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018، في اذاعة اكسبراس اف ام إن حجم الادخار لدى البريد لتونسي يحقّق خلال سنة 2017 نموّا بـ %13 ليبلغ إلى حدود يوم أمس مستوى 5.2 مليار دينار.

واعتبر شقشوق أن ارتفاع حجم الإدخار يعكس ثقة المواطن التونسي بمؤسسة البريد مضيفا أنّ قيمة التحويلات المالية عبر البريد التونسي فاقت الـ 10 ملايين دينار خلال سنة 2017.