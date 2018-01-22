زياد العذاري: الغنوشي لن يمثل رئيس الجمهورية في دافوس

كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ان منتدى "دافوس" قدم دعوة شخصية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للمشاركة فيه.

وأضاف زياد العذاري في مداخلة في برنامج 24/7 الذي يبث في قناة الحوار التونسي "الغنوشي لن يمثل الدولة التونسية او الرئيس الباجي قائد السبسي بل يمثل نفسه وفكره فقط. كما نفى العذاري ان يكون راشد الغنوشي قد قدم أموالا للمشاركة في منتدى دافوس.

ويشارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في أشغال الدورة 48 هذا المنتدى الإقتصادي العالمي التي سيحتضنها منتجع "دافوس" السويسري، من 23 إلى 26 جانفي 2018، تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك".