زياد العذاري: الغنوشي لن يمثل رئيس الجمهورية في دافوس

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كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ان منتدى "دافوس" قدم دعوة شخصية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للمشاركة فيه.
وأضاف زياد العذاري في مداخلة في برنامج 24/7 الذي يبث في قناة الحوار التونسي "الغنوشي لن يمثل الدولة التونسية او الرئيس الباجي قائد السبسي بل يمثل نفسه وفكره فقط. كما نفى العذاري ان يكون راشد الغنوشي قد قدم أموالا للمشاركة في منتدى دافوس.
ويشارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في أشغال الدورة 48 هذا المنتدى الإقتصادي العالمي التي سيحتضنها منتجع "دافوس" السويسري، من 23 إلى 26 جانفي 2018، تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك".
كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ان منتدى "دافوس" قدم دعوة شخصية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للمشاركة فيه.
وأضاف زياد العذاري في مداخلة في برنامج 24/7 الذي يبث في قناة الحوار التونسي "الغنوشي لن يمثل الدولة التونسية او الرئيس الباجي قائد السبسي بل يمثل نفسه وفكره فقط. كما نفى العذاري ان يكون راشد الغنوشي قد قدم أموالا للمشاركة في منتدى دافوس.
ويشارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في أشغال الدورة 48 هذا المنتدى الإقتصادي العالمي التي سيحتضنها منتجع "دافوس" السويسري، من 23 إلى 26 جانفي 2018، تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك".
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018