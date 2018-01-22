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يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
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فيديو.. سانشيز يعزف سيمفونية على مسرح الأحلام
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الأولى
فيديو.. سانشيز يعزف سيمفونية على مسرح الأحلام
23 جانفي 2018 | 08:31

أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، مقابل انتقال اللاعب الأرمني غنريخ مخيتاريانإلى إلى صفوف الفريق اللندني في صفقة تبادل بينهما.

وانضم ألكسيس سانشيز (29 عاما)، الذي ينتهي عقده مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى يونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي.

وكتب نادي الشياطين الحمر عبر موقعه الرسمي "فيسبوك" اليوم الاثنين: "أهلا بك يا أليكسيس سانشيز في ملعب أولد ترافورد".

وقال المهاجم التشيلي: "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى أكبر ناد في العالم. فرصة اللعب في هذا الملعب التاريخي (أولد ترافورد) والعمل مع جوزيه مورينيو شيء لا يمكن رفضه".

وأضاف سانشيز: "فخور لأني أصبحت أول لاعب من تشيلي ينضم للفريق الأول لمانشستر يونايتد وأتمنى أن أثبت لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم لماذا حرص النادي على التعاقد معي".

وأشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر بمهاجمه الجديد، قائلا: "أليكسيس أحد أفضل المهاجمين في العالم وسيكمل مجموعتنا من المهاجمين الشبان والموهوبين. سيضيف لنا الطموح والقوة والشخصية، وكذلك المقومات التي يتسم بها لاعبو مانشستر يونايتد".

وسجل أليكسيس سانشيز 80 هدفا في 166 مباراة منذ انضمامه لأرسنال مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، في جويلية 2014، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي (2015 و2017) وسجل في المباراتين النهائيتين.

في المقابل، وقع غينريخ مخيتاريان على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني، في صفقة تبادلية، بعد أن أبدى الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال رغبته في ضم اللاعب الأرميني، وخروج الأخير من حسابات جوزيه مورينيو.

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الأولى
فيديو.. سانشيز يعزف سيمفونية على مسرح الأحلام
23 جانفي 2018 | 08:31

أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، مقابل انتقال اللاعب الأرمني غنريخ مخيتاريانإلى إلى صفوف الفريق اللندني في صفقة تبادل بينهما.

وانضم ألكسيس سانشيز (29 عاما)، الذي ينتهي عقده مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى يونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي.

وكتب نادي الشياطين الحمر عبر موقعه الرسمي "فيسبوك" اليوم الاثنين: "أهلا بك يا أليكسيس سانشيز في ملعب أولد ترافورد".

وقال المهاجم التشيلي: "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى أكبر ناد في العالم. فرصة اللعب في هذا الملعب التاريخي (أولد ترافورد) والعمل مع جوزيه مورينيو شيء لا يمكن رفضه".

وأضاف سانشيز: "فخور لأني أصبحت أول لاعب من تشيلي ينضم للفريق الأول لمانشستر يونايتد وأتمنى أن أثبت لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم لماذا حرص النادي على التعاقد معي".

وأشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر بمهاجمه الجديد، قائلا: "أليكسيس أحد أفضل المهاجمين في العالم وسيكمل مجموعتنا من المهاجمين الشبان والموهوبين. سيضيف لنا الطموح والقوة والشخصية، وكذلك المقومات التي يتسم بها لاعبو مانشستر يونايتد".

وسجل أليكسيس سانشيز 80 هدفا في 166 مباراة منذ انضمامه لأرسنال مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، في جويلية 2014، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي (2015 و2017) وسجل في المباراتين النهائيتين.

في المقابل، وقع غينريخ مخيتاريان على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني، في صفقة تبادلية، بعد أن أبدى الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال رغبته في ضم اللاعب الأرميني، وخروج الأخير من حسابات جوزيه مورينيو.

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