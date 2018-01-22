فيديو.. سانشيز يعزف سيمفونية على مسرح الأحلام

-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018
أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، مقابل انتقال اللاعب الأرمني غنريخ مخيتاريانإلى إلى صفوف الفريق اللندني في صفقة تبادل بينهما.
وانضم ألكسيس سانشيز (29 عاما)، الذي ينتهي عقده مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى يونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي.
وكتب نادي الشياطين الحمر عبر موقعه الرسمي "فيسبوك" اليوم الاثنين: "أهلا بك يا أليكسيس سانشيز في ملعب أولد ترافورد".
وقال المهاجم التشيلي: "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى أكبر ناد في العالم. فرصة اللعب في هذا الملعب التاريخي (أولد ترافورد) والعمل مع جوزيه مورينيو شيء لا يمكن رفضه".
وأضاف سانشيز: "فخور لأني أصبحت أول لاعب من تشيلي ينضم للفريق الأول لمانشستر يونايتد وأتمنى أن أثبت لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم لماذا حرص النادي على التعاقد معي".
وأشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر بمهاجمه الجديد، قائلا: "أليكسيس أحد أفضل المهاجمين في العالم وسيكمل مجموعتنا من المهاجمين الشبان والموهوبين. سيضيف لنا الطموح والقوة والشخصية، وكذلك المقومات التي يتسم بها لاعبو مانشستر يونايتد".
وسجل أليكسيس سانشيز 80 هدفا في 166 مباراة منذ انضمامه لأرسنال مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، في جويلية 2014، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي (2015 و2017) وسجل في المباراتين النهائيتين.
في المقابل، وقع غينريخ مخيتاريان على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني، في صفقة تبادلية، بعد أن أبدى الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال رغبته في ضم اللاعب الأرميني، وخروج الأخير من حسابات جوزيه مورينيو.
أكد مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، مقابل انتقال اللاعب الأرمني غنريخ مخيتاريانإلى إلى صفوف الفريق اللندني في صفقة تبادل بينهما.
وانضم ألكسيس سانشيز (29 عاما)، الذي ينتهي عقده مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى يونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي.
وكتب نادي الشياطين الحمر عبر موقعه الرسمي "فيسبوك" اليوم الاثنين: "أهلا بك يا أليكسيس سانشيز في ملعب أولد ترافورد".
وقال المهاجم التشيلي: "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى أكبر ناد في العالم. فرصة اللعب في هذا الملعب التاريخي (أولد ترافورد) والعمل مع جوزيه مورينيو شيء لا يمكن رفضه".
وأضاف سانشيز: "فخور لأني أصبحت أول لاعب من تشيلي ينضم للفريق الأول لمانشستر يونايتد وأتمنى أن أثبت لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم لماذا حرص النادي على التعاقد معي".
وأشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر بمهاجمه الجديد، قائلا: "أليكسيس أحد أفضل المهاجمين في العالم وسيكمل مجموعتنا من المهاجمين الشبان والموهوبين. سيضيف لنا الطموح والقوة والشخصية، وكذلك المقومات التي يتسم بها لاعبو مانشستر يونايتد".
وسجل أليكسيس سانشيز 80 هدفا في 166 مباراة منذ انضمامه لأرسنال مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، في جويلية 2014، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي (2015 و2017) وسجل في المباراتين النهائيتين.
في المقابل، وقع غينريخ مخيتاريان على عقد طويل الأمد مع النادي اللندني، في صفقة تبادلية، بعد أن أبدى الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال رغبته في ضم اللاعب الأرميني، وخروج الأخير من حسابات جوزيه مورينيو.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018