الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كوريا الجنوبية ترفض إطلاق هذا الوصف على الألعاب الأولمبية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
الأولى
كوريا الجنوبية ترفض إطلاق هذا الوصف على الألعاب الأولمبية
23 جانفي 2018 | 07:43

رفض القصر الرئاسي في سيئول، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 انتقادات بأن الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر المقبل ستكون "أولمبياد بيونغ يانغ".

قال القصر الرئاسي إن الحدث الرياضي سيساهم في نزع فتيل التوتر حول برامج تسلح كوريا الشمالية، حسب "رويترز".

وانتقد السياسيون من المعارضة في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية ويصفونها "بأولمبياد بيونغ يانغ".

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، بارك سو هيون، في مؤتمر صحفي: "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد..لكن جهود الإدارة لمعالجة الأزمة من خلال الحوار أدت إلى مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد".

وأضاف: "لا نفهم السبب في إطلاق الوصف القديم "أولمبياد بيونغ يانغ" على أولمبياد بيونغ تشانغ التي ستكون "أولمبياد سلام".

وأثارت الجدل بعض الخطط المعينة ومنها الاشتراك بفريق نسائي مشترك في مسابقة هوكي الجليد والسير سويا تحت علم واحد حيث يشعر أصحاب التيار المحافظ والكوريون الجنوبيون الشبان بالاستياء من أن يخطف الزعيم الكوري الشمالي الأضواء.

وقد أجرت الكوريتان أول محادثات رسمية بينهما منذ نحو عامين تقريبا على أن تساعد كوريا الجنوبية في ترتيب مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب.

واستمرت أزمة بين الكوريتين شهورا بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية. ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سول يوم الاثنين والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نعارض أولمبياد بيونغ يانغ لكيم جونغ أون".

وقال المتحدث الرئاسي: "عندما وصل الرياضيون الكوريون الشماليون والمشجعون ومسؤولون على مستوى عال لحضور الألعاب الأسيوية في عام 2014 لم يصفها أحد 'بألعاب بيونغ يانغ الأسيوية'".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن الأولمبياد ستكون انطلاقة نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ولشمال شرق أسيا والعالم".

تقرؤون أيضا
الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018 السّاعة 19:02
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض صاحب سيّارة أجرة "تاكسي"...
المزيد >>
تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018 السّاعة 18:48
قدم سفير تونس بأبيدجان محمد نوفل العبيدي امس الاثنين إلى الرئيس الليبيري المنتخب جورج وياه، تهاني تونس...
المزيد >>
النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018 السّاعة 18:33
اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس...
المزيد >>
لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018 السّاعة 18:13
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
كوريا الجنوبية ترفض إطلاق هذا الوصف على الألعاب الأولمبية
23 جانفي 2018 | 07:43

رفض القصر الرئاسي في سيئول، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 انتقادات بأن الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر المقبل ستكون "أولمبياد بيونغ يانغ".

قال القصر الرئاسي إن الحدث الرياضي سيساهم في نزع فتيل التوتر حول برامج تسلح كوريا الشمالية، حسب "رويترز".

وانتقد السياسيون من المعارضة في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية ويصفونها "بأولمبياد بيونغ يانغ".

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، بارك سو هيون، في مؤتمر صحفي: "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد..لكن جهود الإدارة لمعالجة الأزمة من خلال الحوار أدت إلى مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد".

وأضاف: "لا نفهم السبب في إطلاق الوصف القديم "أولمبياد بيونغ يانغ" على أولمبياد بيونغ تشانغ التي ستكون "أولمبياد سلام".

وأثارت الجدل بعض الخطط المعينة ومنها الاشتراك بفريق نسائي مشترك في مسابقة هوكي الجليد والسير سويا تحت علم واحد حيث يشعر أصحاب التيار المحافظ والكوريون الجنوبيون الشبان بالاستياء من أن يخطف الزعيم الكوري الشمالي الأضواء.

وقد أجرت الكوريتان أول محادثات رسمية بينهما منذ نحو عامين تقريبا على أن تساعد كوريا الجنوبية في ترتيب مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب.

واستمرت أزمة بين الكوريتين شهورا بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية. ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سول يوم الاثنين والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نعارض أولمبياد بيونغ يانغ لكيم جونغ أون".

وقال المتحدث الرئاسي: "عندما وصل الرياضيون الكوريون الشماليون والمشجعون ومسؤولون على مستوى عال لحضور الألعاب الأسيوية في عام 2014 لم يصفها أحد 'بألعاب بيونغ يانغ الأسيوية'".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن الأولمبياد ستكون انطلاقة نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ولشمال شرق أسيا والعالم".

تقرؤون أيضا
الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018 السّاعة 19:02
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض صاحب سيّارة أجرة "تاكسي"...
المزيد >>
تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018 السّاعة 18:48
قدم سفير تونس بأبيدجان محمد نوفل العبيدي امس الاثنين إلى الرئيس الليبيري المنتخب جورج وياه، تهاني تونس...
المزيد >>
النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018 السّاعة 18:33
اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس...
المزيد >>
لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018 السّاعة 18:13
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بالفيديو.. مهدي الوذرفي: الحكم اعتذر بعد الخطأ شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد
﻿