كوريا الجنوبية ترفض إطلاق هذا الوصف على الألعاب الأولمبية

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23 جانفي 2018
رفض القصر الرئاسي في سيئول، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 انتقادات بأن الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر المقبل ستكون "أولمبياد بيونغ يانغ".
قال القصر الرئاسي إن الحدث الرياضي سيساهم في نزع فتيل التوتر حول برامج تسلح كوريا الشمالية، حسب "رويترز".
وانتقد السياسيون من المعارضة في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية ويصفونها "بأولمبياد بيونغ يانغ".
وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، بارك سو هيون، في مؤتمر صحفي: "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد..لكن جهود الإدارة لمعالجة الأزمة من خلال الحوار أدت إلى مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد".
وأضاف: "لا نفهم السبب في إطلاق الوصف القديم "أولمبياد بيونغ يانغ" على أولمبياد بيونغ تشانغ التي ستكون "أولمبياد سلام".
وأثارت الجدل بعض الخطط المعينة ومنها الاشتراك بفريق نسائي مشترك في مسابقة هوكي الجليد والسير سويا تحت علم واحد حيث يشعر أصحاب التيار المحافظ والكوريون الجنوبيون الشبان بالاستياء من أن يخطف الزعيم الكوري الشمالي الأضواء.
وقد أجرت الكوريتان أول محادثات رسمية بينهما منذ نحو عامين تقريبا على أن تساعد كوريا الجنوبية في ترتيب مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب.
واستمرت أزمة بين الكوريتين شهورا بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية. ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سول يوم الاثنين والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نعارض أولمبياد بيونغ يانغ لكيم جونغ أون".
وقال المتحدث الرئاسي: "عندما وصل الرياضيون الكوريون الشماليون والمشجعون ومسؤولون على مستوى عال لحضور الألعاب الأسيوية في عام 2014 لم يصفها أحد 'بألعاب بيونغ يانغ الأسيوية'".
وأضاف: "نحن على ثقة بأن الأولمبياد ستكون انطلاقة نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ولشمال شرق أسيا والعالم".
رفض القصر الرئاسي في سيئول، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 انتقادات بأن الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر المقبل ستكون "أولمبياد بيونغ يانغ".
قال القصر الرئاسي إن الحدث الرياضي سيساهم في نزع فتيل التوتر حول برامج تسلح كوريا الشمالية، حسب "رويترز".
وانتقد السياسيون من المعارضة في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية ويصفونها "بأولمبياد بيونغ يانغ".
وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، بارك سو هيون، في مؤتمر صحفي: "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد..لكن جهود الإدارة لمعالجة الأزمة من خلال الحوار أدت إلى مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد".
وأضاف: "لا نفهم السبب في إطلاق الوصف القديم "أولمبياد بيونغ يانغ" على أولمبياد بيونغ تشانغ التي ستكون "أولمبياد سلام".
وأثارت الجدل بعض الخطط المعينة ومنها الاشتراك بفريق نسائي مشترك في مسابقة هوكي الجليد والسير سويا تحت علم واحد حيث يشعر أصحاب التيار المحافظ والكوريون الجنوبيون الشبان بالاستياء من أن يخطف الزعيم الكوري الشمالي الأضواء.
وقد أجرت الكوريتان أول محادثات رسمية بينهما منذ نحو عامين تقريبا على أن تساعد كوريا الجنوبية في ترتيب مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب.
واستمرت أزمة بين الكوريتين شهورا بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية. ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سول يوم الاثنين والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نعارض أولمبياد بيونغ يانغ لكيم جونغ أون".
وقال المتحدث الرئاسي: "عندما وصل الرياضيون الكوريون الشماليون والمشجعون ومسؤولون على مستوى عال لحضور الألعاب الأسيوية في عام 2014 لم يصفها أحد 'بألعاب بيونغ يانغ الأسيوية'".
وأضاف: "نحن على ثقة بأن الأولمبياد ستكون انطلاقة نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ولشمال شرق أسيا والعالم".
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018