روبوتات مستنسخة عن البشر تهدد الإنسانية!

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يمكن أن تصبح عملية تطوير الروبوتات لتغدو امتدادا رقميا لوعينا وتعرف كل شيء عنا، حقيقة واقعة عما قريب. ويعمل كل من براد سميث وهاري سوم، في شركة مايكروسوفت، على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والقادرة على محاكاة الفكر البشري.
ويقول الباحثان إن هذا الاختراق العلمي الذي قد يثير بعض المخاوف حول بداية نهاية الإنسانية، سيصبح حقيقة واقعة خلال العقدين المقبلين. كما يؤكدان على ضرورة وضع ضوابط معينة لمنع الآلات الذكية من العمل ضد مصالح المجتمع والشعوب.
وألف براد سميث رئيس مايكروسوفت، بالتعاون مع هاري شوم نائب الرئيس لتنفيذي للذكاء الاصطناعي والبحوث، كتاب "المستقبل المحوسب"، الذي يشرح تفاصيل توقعاتهم حول مستقبل الذكاء الاصطناعي الذي يصبح أكثر تعقيدا، وسيتم دمجه بشكل أكبر في روتين حياتنا اليومية، كما يعتقدان.
وتشير توقعات الكتاب إلى أن النسخة المستقبلية من Cortana، التابعة للشركة، يمكنها التواصل تلقائيا مع التقويم الخاص بالأشخاص أثناء نومهم، لتنظيم الجدول الزمني المتعلق باليوم التالي.
وفي حديث مع بيزنس إنسايدر، قال السيد شوم: "أعتقد أن التنبؤ بالمستقبل أمر صعب، ولكنني أؤمن إيمانا راسخا بأن الشكل النهائي للذكاء الاصطناعي سيكون على صورة مساعد رقمي يفهمك حقا، وبإذن منك، سيعرف كل شيء عنك".
ويذكر أن التكنولوجيا المتقدمة تحمل في طياتها المزيد من الآثار الشريرة التي يمكنها التسبب بمشاكل عديدة، إذا لم تعالج. ويمكن أن تؤدي سيطرة الروبوتات على حياتنا، إلى إساءة استخدام هذه السلطة.
وتقول مايكروسوفت، إن الحكومات والأكاديميين هم الأقدر على معالجة هذه القضايا الأخلاقية الصعبة.
والجدير بالذكر أن شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا أثارت مخاوف بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم إيلون موسك، الذي قال في حديث أجراه خلال شهر نوفمبر 2017، إن الجهود المبذولة لجعل الذكاء الاصطناعي آمنا، لديها فرصة نجاح تتراوح بين 5 و10% فقط.
وأوضح الملياردير موسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أنه يجب على الحكومات امتلاك وعي أفضل للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل فهم حجم المخاطر المحتملة.
يمكن أن تصبح عملية تطوير الروبوتات لتغدو امتدادا رقميا لوعينا وتعرف كل شيء عنا، حقيقة واقعة عما قريب. ويعمل كل من براد سميث وهاري سوم، في شركة مايكروسوفت، على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والقادرة على محاكاة الفكر البشري.
ويقول الباحثان إن هذا الاختراق العلمي الذي قد يثير بعض المخاوف حول بداية نهاية الإنسانية، سيصبح حقيقة واقعة خلال العقدين المقبلين. كما يؤكدان على ضرورة وضع ضوابط معينة لمنع الآلات الذكية من العمل ضد مصالح المجتمع والشعوب.
وألف براد سميث رئيس مايكروسوفت، بالتعاون مع هاري شوم نائب الرئيس لتنفيذي للذكاء الاصطناعي والبحوث، كتاب "المستقبل المحوسب"، الذي يشرح تفاصيل توقعاتهم حول مستقبل الذكاء الاصطناعي الذي يصبح أكثر تعقيدا، وسيتم دمجه بشكل أكبر في روتين حياتنا اليومية، كما يعتقدان.
وتشير توقعات الكتاب إلى أن النسخة المستقبلية من Cortana، التابعة للشركة، يمكنها التواصل تلقائيا مع التقويم الخاص بالأشخاص أثناء نومهم، لتنظيم الجدول الزمني المتعلق باليوم التالي.
وفي حديث مع بيزنس إنسايدر، قال السيد شوم: "أعتقد أن التنبؤ بالمستقبل أمر صعب، ولكنني أؤمن إيمانا راسخا بأن الشكل النهائي للذكاء الاصطناعي سيكون على صورة مساعد رقمي يفهمك حقا، وبإذن منك، سيعرف كل شيء عنك".
ويذكر أن التكنولوجيا المتقدمة تحمل في طياتها المزيد من الآثار الشريرة التي يمكنها التسبب بمشاكل عديدة، إذا لم تعالج. ويمكن أن تؤدي سيطرة الروبوتات على حياتنا، إلى إساءة استخدام هذه السلطة.
وتقول مايكروسوفت، إن الحكومات والأكاديميين هم الأقدر على معالجة هذه القضايا الأخلاقية الصعبة.
والجدير بالذكر أن شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا أثارت مخاوف بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم إيلون موسك، الذي قال في حديث أجراه خلال شهر نوفمبر 2017، إن الجهود المبذولة لجعل الذكاء الاصطناعي آمنا، لديها فرصة نجاح تتراوح بين 5 و10% فقط.
وأوضح الملياردير موسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أنه يجب على الحكومات امتلاك وعي أفضل للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل فهم حجم المخاطر المحتملة.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018