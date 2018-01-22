بركان يثور ويقذف صخورًا في منتجع تزلج وسط اليابان

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قذف بركان صخورا على المتزلجين في منتجع جبلي بوسط اليابان، وأن أحد المتزلجين اعتبر في عداد المفقودين في أعقاب انهيار جبلي وقع بعد وقت قصير من ثوران البركان.
وقالت وسائل إعلام رسمية يابانية إنه تم إنقاذ 3 أشخاص من الانهيار الجبلي، فيما أرسلت المزيد من الفرق إلى الموقع القريب من بلدة كوساتسو للبحث عن المتزلج المفقود.
ولم يتضح ما إذا كان الانهيار الجبلي حدث بسبب النشاط البركاني.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل كوساتسو شايرين، الذي يبلغ ارتفاعه 2160 مترا، ثار على ما يبدو صباح الثلاثاء.
وقال مسؤول بالوكالة "بناء على قياسات مختلفة يمكننا القول إن الجبل ثار على ما يبدو ولكننا مازلنا نحاول تأكيد حقائق على الأرض"، وفق "رويترز".
وتم رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث مما يعني تحذير الناس من تسلق الجبل.
وأظهرت لقطات مصورة التقطت في المنتجع ما بدا أنه صخور تتطاير في الهواء، وسط موجة من الدخان الأسود.
واليابان بها 110 براكين نشطة، تراقب 47 منها على مدار الساعة.
وفي سبتمبر 2014، لقي 63 شخصا حتفهم على جبل أونتيك في أسوأ كارثة بركانية في اليابان خلال ما يقرب من 90 عاما.
قذف بركان صخورا على المتزلجين في منتجع جبلي بوسط اليابان، وأن أحد المتزلجين اعتبر في عداد المفقودين في أعقاب انهيار جبلي وقع بعد وقت قصير من ثوران البركان.
وقالت وسائل إعلام رسمية يابانية إنه تم إنقاذ 3 أشخاص من الانهيار الجبلي، فيما أرسلت المزيد من الفرق إلى الموقع القريب من بلدة كوساتسو للبحث عن المتزلج المفقود.
ولم يتضح ما إذا كان الانهيار الجبلي حدث بسبب النشاط البركاني.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل كوساتسو شايرين، الذي يبلغ ارتفاعه 2160 مترا، ثار على ما يبدو صباح الثلاثاء.
وقال مسؤول بالوكالة "بناء على قياسات مختلفة يمكننا القول إن الجبل ثار على ما يبدو ولكننا مازلنا نحاول تأكيد حقائق على الأرض"، وفق "رويترز".
وتم رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث مما يعني تحذير الناس من تسلق الجبل.
وأظهرت لقطات مصورة التقطت في المنتجع ما بدا أنه صخور تتطاير في الهواء، وسط موجة من الدخان الأسود.
واليابان بها 110 براكين نشطة، تراقب 47 منها على مدار الساعة.
وفي سبتمبر 2014، لقي 63 شخصا حتفهم على جبل أونتيك في أسوأ كارثة بركانية في اليابان خلال ما يقرب من 90 عاما.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018