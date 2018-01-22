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يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
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علي العريض يمثل امام القضاء العسكري
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عبد الجليل المسعودي
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الأولى
علي العريض يمثل امام القضاء العسكري
23 جانفي 2018 | 06:31

كشف رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح لإذاعة موزاييك مساء أمس الاثنين أنه تم استدعائه من قبل القضاء العسكري كشاهد.

وأوضح أنّه تم الاستماع لإفادته حول بعض القضايا التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة من طرف القضاء العسكري يوم الجمعة الفارط .

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الأولى
علي العريض يمثل امام القضاء العسكري
23 جانفي 2018 | 06:31

كشف رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح لإذاعة موزاييك مساء أمس الاثنين أنه تم استدعائه من قبل القضاء العسكري كشاهد.

وأوضح أنّه تم الاستماع لإفادته حول بعض القضايا التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة من طرف القضاء العسكري يوم الجمعة الفارط .

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واشنطن تطلب من فرنسا تسليم إرهابي معبد الغريبة بجربة
23 جانفي 2018 السّاعة 06:38
قال المدعي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، أمس الاثنين، إن اتصالات بدأت، عن طريق وزارة الخارجية الأميركية،...
المزيد >>
علي العريض يمثل امام القضاء العسكري
23 جانفي 2018 السّاعة 06:31
كشف رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح لإذاعة موزاييك مساء أمس الاثنين أنه تم...
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خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X
23 جانفي 2018 السّاعة 00:25
بينما تخطط شركة أبل لشحن حوالي 18 مليون جهاز آيفون X لزبائنها في العالم في الربع الأول من عام 2018، فإن هذه الخطط...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
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