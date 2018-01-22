علي العريض يمثل امام القضاء العسكري

كشف رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح لإذاعة موزاييك مساء أمس الاثنين أنه تم استدعائه من قبل القضاء العسكري كشاهد.

وأوضح أنّه تم الاستماع لإفادته حول بعض القضايا التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة من طرف القضاء العسكري يوم الجمعة الفارط .