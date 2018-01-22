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يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
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خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X
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الأولى
خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X
23 جانفي 2018 | 00:25

بينما تخطط شركة أبل لشحن حوالي 18 مليون جهاز آيفون X لزبائنها في العالم في الربع الأول من عام 2018، فإن هذه الخطط ربما لن تتحقق أمام قلة الإقبال على الهاتف الجديد. 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مبيعات الهاتف الجديد تسير على عكس ما توقعت شركة أبل، لا سيما في الصين، إذ كان الإقبال على شراء الهاتف أقل من المتوقع، ما قد يدفع الشركة لوقف تصنيع آيفون X.

ويرى خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية أن قلة الإقبال على آيفون X في الصين تحديدا ترجع إلى تفضيل المستخدمين الهواتف ذات الشاشات الكبيرة. وتشكل الصين أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

ويؤكد الخبراء أن المستخدمين أصبحوا يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول، ولم تعد شهيتهم مفتوحة مثلما كان في السابق على ملاحقة جديد شركة أبل كل عام.

وتوقع الخبراء أن تبيع شركة أبل هذا العام 62 مليون جهاز فقط من جهاز آيفون X، قبل أن تقرر وقف إنتاج هذا النوع من الهواتف خلال السنوات المقبلة.

ويقول الخبراء إن ارتفاع سعر آيفون X (أكثر من ألف دولار أميركي) وعدم وجود ابتكارات مثيرة للاهتمام، تقف وراء عزوف الكثيرين عن اقتنائه.

ويرجح الخبراء أن تحقق شركة أبل نموا متواضعا في مبيعاتها للهواتف الذكية في النصف الأول من هذا العام بنسبة لا تزيد عن 5 في المئة.

ولا يزال آيفون 6 و7 الأكثر شعبية بين هواتف شركة أبل الذكية. وقد حقق الهاتفان نجاحا لم يكن متوقعا.

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الأولى
خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X
23 جانفي 2018 | 00:25

بينما تخطط شركة أبل لشحن حوالي 18 مليون جهاز آيفون X لزبائنها في العالم في الربع الأول من عام 2018، فإن هذه الخطط ربما لن تتحقق أمام قلة الإقبال على الهاتف الجديد. 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مبيعات الهاتف الجديد تسير على عكس ما توقعت شركة أبل، لا سيما في الصين، إذ كان الإقبال على شراء الهاتف أقل من المتوقع، ما قد يدفع الشركة لوقف تصنيع آيفون X.

ويرى خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية أن قلة الإقبال على آيفون X في الصين تحديدا ترجع إلى تفضيل المستخدمين الهواتف ذات الشاشات الكبيرة. وتشكل الصين أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

ويؤكد الخبراء أن المستخدمين أصبحوا يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول، ولم تعد شهيتهم مفتوحة مثلما كان في السابق على ملاحقة جديد شركة أبل كل عام.

وتوقع الخبراء أن تبيع شركة أبل هذا العام 62 مليون جهاز فقط من جهاز آيفون X، قبل أن تقرر وقف إنتاج هذا النوع من الهواتف خلال السنوات المقبلة.

ويقول الخبراء إن ارتفاع سعر آيفون X (أكثر من ألف دولار أميركي) وعدم وجود ابتكارات مثيرة للاهتمام، تقف وراء عزوف الكثيرين عن اقتنائه.

ويرجح الخبراء أن تحقق شركة أبل نموا متواضعا في مبيعاتها للهواتف الذكية في النصف الأول من هذا العام بنسبة لا تزيد عن 5 في المئة.

ولا يزال آيفون 6 و7 الأكثر شعبية بين هواتف شركة أبل الذكية. وقد حقق الهاتفان نجاحا لم يكن متوقعا.

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علي العريض يمثل امام القضاء العسكري
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خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X
23 جانفي 2018 السّاعة 00:25
بينما تخطط شركة أبل لشحن حوالي 18 مليون جهاز آيفون X لزبائنها في العالم في الربع الأول من عام 2018، فإن هذه الخطط...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
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