خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X

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بينما تخطط شركة أبل لشحن حوالي 18 مليون جهاز آيفون X لزبائنها في العالم في الربع الأول من عام 2018، فإن هذه الخطط ربما لن تتحقق أمام قلة الإقبال على الهاتف الجديد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مبيعات الهاتف الجديد تسير على عكس ما توقعت شركة أبل، لا سيما في الصين، إذ كان الإقبال على شراء الهاتف أقل من المتوقع، ما قد يدفع الشركة لوقف تصنيع آيفون X.
ويرى خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية أن قلة الإقبال على آيفون X في الصين تحديدا ترجع إلى تفضيل المستخدمين الهواتف ذات الشاشات الكبيرة. وتشكل الصين أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.
ويؤكد الخبراء أن المستخدمين أصبحوا يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول، ولم تعد شهيتهم مفتوحة مثلما كان في السابق على ملاحقة جديد شركة أبل كل عام.
وتوقع الخبراء أن تبيع شركة أبل هذا العام 62 مليون جهاز فقط من جهاز آيفون X، قبل أن تقرر وقف إنتاج هذا النوع من الهواتف خلال السنوات المقبلة.
ويقول الخبراء إن ارتفاع سعر آيفون X (أكثر من ألف دولار أميركي) وعدم وجود ابتكارات مثيرة للاهتمام، تقف وراء عزوف الكثيرين عن اقتنائه.
ويرجح الخبراء أن تحقق شركة أبل نموا متواضعا في مبيعاتها للهواتف الذكية في النصف الأول من هذا العام بنسبة لا تزيد عن 5 في المئة.
ولا يزال آيفون 6 و7 الأكثر شعبية بين هواتف شركة أبل الذكية. وقد حقق الهاتفان نجاحا لم يكن متوقعا.
بينما تخطط شركة أبل لشحن حوالي 18 مليون جهاز آيفون X لزبائنها في العالم في الربع الأول من عام 2018، فإن هذه الخطط ربما لن تتحقق أمام قلة الإقبال على الهاتف الجديد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مبيعات الهاتف الجديد تسير على عكس ما توقعت شركة أبل، لا سيما في الصين، إذ كان الإقبال على شراء الهاتف أقل من المتوقع، ما قد يدفع الشركة لوقف تصنيع آيفون X.
ويرى خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية أن قلة الإقبال على آيفون X في الصين تحديدا ترجع إلى تفضيل المستخدمين الهواتف ذات الشاشات الكبيرة. وتشكل الصين أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.
ويؤكد الخبراء أن المستخدمين أصبحوا يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول، ولم تعد شهيتهم مفتوحة مثلما كان في السابق على ملاحقة جديد شركة أبل كل عام.
وتوقع الخبراء أن تبيع شركة أبل هذا العام 62 مليون جهاز فقط من جهاز آيفون X، قبل أن تقرر وقف إنتاج هذا النوع من الهواتف خلال السنوات المقبلة.
ويقول الخبراء إن ارتفاع سعر آيفون X (أكثر من ألف دولار أميركي) وعدم وجود ابتكارات مثيرة للاهتمام، تقف وراء عزوف الكثيرين عن اقتنائه.
ويرجح الخبراء أن تحقق شركة أبل نموا متواضعا في مبيعاتها للهواتف الذكية في النصف الأول من هذا العام بنسبة لا تزيد عن 5 في المئة.
ولا يزال آيفون 6 و7 الأكثر شعبية بين هواتف شركة أبل الذكية. وقد حقق الهاتفان نجاحا لم يكن متوقعا.
-
06:44بركان يثور ويقذف صخورًا في منتجع تزلج وسط اليابان
23 جانفي 2018
-
06:38واشنطن تطلب من فرنسا تسليم إرهابي معبد الغريبة بجربة
23 جانفي 2018
-
06:31علي العريض يمثل امام القضاء العسكري
23 جانفي 2018
-
00:25خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X
23 جانفي 2018
-
00:14فرنسا تتوجه نحو غلق عدد من مفاعلاتها النووية
23 جانفي 2018
-
23:34عبد الكريم العبيدي: تلقّيت معلومات أمنية تهدد الأمن القومي ورئيس الجمهورية
22 جانفي 2018
-
23:17الكوكي يستقيل من تدريب "البقلاوة"
22 جانفي 2018
-
-
22:23أسطورة كرة القدم جورج ويا يؤدي اليمين رئيسا لليبيريا
22 جانفي 2018
-
21:58إيطالي يقتل زوجته ويطلق النار على المارة
22 جانفي 2018
-
21:29المظيلة: تواصل الإحتجاجات الليلية
22 جانفي 2018
-
21:15ملك المغرب يعين خمسة وزراء جدد
22 جانفي 2018
-
-
20:51حمدي النقاز يوقع رسميا مع الزمالك
22 جانفي 2018
-
-
20:22جمعية القضاة تحدد موعد عقد مؤتمرها الإنتخابي الثالث عشر
22 جانفي 2018
-
20:06سليمان: تخصيص 18 مليارا للانطلاق في مشروع مقاومة الانجراف بشاطئ سيدي الجهمي
22 جانفي 2018
-
-
19:43مواد غذائية تقي من الأورام السرطانية
22 جانفي 2018
-
19:32جلسة عمل حول مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤوليّة الطبيّة
22 جانفي 2018