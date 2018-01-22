فرنسا تتوجه نحو غلق عدد من مفاعلاتها النووية

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أعلنت السلطات في فرنسا أنها ستغلق عددا من مفاعلاتها النووية بحلول نهاية العام الحالي.
وأكد وزير الطاقة الفرنسي، نيكولا أولو، أن بلاده تتجه نحو إغلاق عدد المفاعلات النووية التي تريد إغلاقها من أجل خفض الحصة النووية في توليد الكهرباء.
وقال الوزير أولو للصحفيين: "لم تكن هناك خطة لكيفية الوصول إلى ذلك الهدف.. نحن سنصوغ خطة ستأخذ في الاعتبار الوظائف وانبعاثات الكربون ومعايير السلامة".
وبموجب استراتيجية الطاقة للحكومة الاشتراكية السابقة، تعهدت فرنسا بخفض الحصة النووية في توليد الكهرباء إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025 من 75 بالمئة حاليا، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أرجأ في أواخر العام الماضي ذلك الهدف لمدة عشر سنوات.
وتعكف الحكومة حاليا على وضع خطة للطاقة لعدة سنوات ستحدد عدد المفاعلات التي ستغلق وتفاصيل مواعيد الإغلاق والمعايير التي ستقوم عليها.
أعلنت السلطات في فرنسا أنها ستغلق عددا من مفاعلاتها النووية بحلول نهاية العام الحالي.
وأكد وزير الطاقة الفرنسي، نيكولا أولو، أن بلاده تتجه نحو إغلاق عدد المفاعلات النووية التي تريد إغلاقها من أجل خفض الحصة النووية في توليد الكهرباء.
وقال الوزير أولو للصحفيين: "لم تكن هناك خطة لكيفية الوصول إلى ذلك الهدف.. نحن سنصوغ خطة ستأخذ في الاعتبار الوظائف وانبعاثات الكربون ومعايير السلامة".
وبموجب استراتيجية الطاقة للحكومة الاشتراكية السابقة، تعهدت فرنسا بخفض الحصة النووية في توليد الكهرباء إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025 من 75 بالمئة حاليا، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أرجأ في أواخر العام الماضي ذلك الهدف لمدة عشر سنوات.
وتعكف الحكومة حاليا على وضع خطة للطاقة لعدة سنوات ستحدد عدد المفاعلات التي ستغلق وتفاصيل مواعيد الإغلاق والمعايير التي ستقوم عليها.
-
06:44بركان يثور ويقذف صخورًا في منتجع تزلج وسط اليابان
23 جانفي 2018
-
06:38واشنطن تطلب من فرنسا تسليم إرهابي معبد الغريبة بجربة
23 جانفي 2018
-
06:31علي العريض يمثل امام القضاء العسكري
23 جانفي 2018
-
00:25خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X
23 جانفي 2018
-
00:14فرنسا تتوجه نحو غلق عدد من مفاعلاتها النووية
23 جانفي 2018
-
23:34عبد الكريم العبيدي: تلقّيت معلومات أمنية تهدد الأمن القومي ورئيس الجمهورية
22 جانفي 2018
-
23:17الكوكي يستقيل من تدريب "البقلاوة"
22 جانفي 2018
-
-
22:23أسطورة كرة القدم جورج ويا يؤدي اليمين رئيسا لليبيريا
22 جانفي 2018
-
21:58إيطالي يقتل زوجته ويطلق النار على المارة
22 جانفي 2018
-
21:29المظيلة: تواصل الإحتجاجات الليلية
22 جانفي 2018
-
21:15ملك المغرب يعين خمسة وزراء جدد
22 جانفي 2018
-
-
20:51حمدي النقاز يوقع رسميا مع الزمالك
22 جانفي 2018
-
-
20:22جمعية القضاة تحدد موعد عقد مؤتمرها الإنتخابي الثالث عشر
22 جانفي 2018
-
20:06سليمان: تخصيص 18 مليارا للانطلاق في مشروع مقاومة الانجراف بشاطئ سيدي الجهمي
22 جانفي 2018
-
-
19:43مواد غذائية تقي من الأورام السرطانية
22 جانفي 2018
-
19:32جلسة عمل حول مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤوليّة الطبيّة
22 جانفي 2018