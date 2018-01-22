فرنسا تتوجه نحو غلق عدد من مفاعلاتها النووية

أعلنت السلطات في فرنسا أنها ستغلق عددا من مفاعلاتها النووية بحلول نهاية العام الحالي.

وأكد وزير الطاقة الفرنسي، نيكولا أولو، أن بلاده تتجه نحو إغلاق عدد المفاعلات النووية التي تريد إغلاقها من أجل خفض الحصة النووية في توليد الكهرباء.

وقال الوزير أولو للصحفيين: "لم تكن هناك خطة لكيفية الوصول إلى ذلك الهدف.. نحن سنصوغ خطة ستأخذ في الاعتبار الوظائف وانبعاثات الكربون ومعايير السلامة".

وبموجب استراتيجية الطاقة للحكومة الاشتراكية السابقة، تعهدت فرنسا بخفض الحصة النووية في توليد الكهرباء إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025 من 75 بالمئة حاليا، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أرجأ في أواخر العام الماضي ذلك الهدف لمدة عشر سنوات.

وتعكف الحكومة حاليا على وضع خطة للطاقة لعدة سنوات ستحدد عدد المفاعلات التي ستغلق وتفاصيل مواعيد الإغلاق والمعايير التي ستقوم عليها.