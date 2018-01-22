جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018

علي العريض يمثل امام القضاء العسكري كشف رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح لإذاعة موزاييك مساء أمس الاثنين أنه تم... المزيد >>